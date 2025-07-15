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Bugün borsa açık mı? 15 Temmuz Borsa İstanbul çalışma takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün borsa açık mı? 15 Temmuz Borsa İstanbul çalışma takvimi
Borsa İstanbul, Demokrasi Ve Milli Birlik Günü, Resmi Tatil, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz 2025 Salı günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resmi tatil. Bu nedenle bugün borsa açık mı, 15 Temmuz Borsa İstanbul (BİST) işlem görüp görmeyeceği merak edildi. Yatırımcılar Borsa İstanbul çalışma takvimini kontrol ediyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatil kapsamında kamu kurumları, bankalar ve noterler gibi birçok kurum hizmet vermeyecek. Yatırımcıların gündeminde ise Bugün borsa açık mı, 15 Temmuz Borsa İstanbul (BİST) işlem görecek mi konuları yer alıyor. 

BUGÜN BORSA AÇIK MI?

Bugün yani 15 Temmuz Salı günü, resmi tatil kapsamına alındığı için Borsa İstanbul kapalı olacak. Bugün, yatırımcılar hisse senedi, vadeli işlemler ve diğer sermaye piyasası araçlarında alım-satım işlemi yapamayacak. Takas ve ödeme işlemleri de durdurulacak. 

Bugün borsa açık mı? 15 Temmuz Borsa İstanbul çalışma takvimi - 1. Resim

15 TEMMUZ BORSA İSTANBUL (BİST) İŞLEM GÖRECEK Mİ?

15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. 2025 yılında Salı gününe denk gelen 15 Temmuz'da Borsa İstanbul (BİST) işlem görmeyecek. Resmi tatil kapsamına giren bu tarihte, Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası gibi BİST'teki tüm piyasalarda işlem yapılamayacak.

Bugün borsa açık mı? 15 Temmuz Borsa İstanbul çalışma takvimi - 2. Resim

BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA TAKVİMİ 2025

15 Temmuz 2025, Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Kapalı)

30 Ağustos 2025, Cumartesi Zafer Bayramı (Kapalı)

28 Ekim 2025, Salı Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2025, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı (Kapalı)

Bugün borsa açık mı? 15 Temmuz Borsa İstanbul çalışma takvimi - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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