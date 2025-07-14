15 Temmuz'da bankalar açık mı? Bankada işlem yaptıracakları yakından ilgilendiriyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Temmuz 2025 21:32 - Güncelleme: 14 Temmuz 2025 21:32 - Güncelleme:

Bankalar, EFT, Havale, Resmi Tatil, Haber

15 Temmuz 2025 Salı günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak resmi tatil ilan edildi. Bu kapsamda kamu kurumları kapalı olacaktır. Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de "15 Temmuz'da bankalar açık mı?" sorusu oldu. İşte, EFT, havale gibi işlem yaptıracakları ilgilendiren sorunun cevabı...

15 Temmuz'da bankalar açık mı? sorusu bankada işi olanlar tarafından araştırılıyor. Resmi tatil takviminin açıklanmasıyla birlikte bankaların yarın açık olup olmayacağı konusu cevap buldu. 15 Temmuz'da EFT ve Havale işlemi yapacak olanlar için 15 Temmuz'da bankaların çalışma durumu belli oldu. 15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI? 15 Temmuz'da bankalar kapalıdır. Yani, yarın kamu ve özel banka şubeleri resmi tatil olması sebebiyle kapalıdır. Akbank, Anadolubank., Fibabanka, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, VakıfBank, QNB gibi birçok kamu ve özel bankalar 15 Temmuz Salı günü kapalı olacaktır. 15 TEMMUZ'DA EFT VE HAVALE İŞLEMİ YAPILIYOR MU? 15 Temmuz'da EFT 7/24 anlık olarak yapılabilir. Ancak 15 Temmuz'da EFT talimatları, 16 Temmuz Çarşamba günü bankaların çalışma saatlerinde gerçekleşecektir. 2025 yılında 15 Temmuz'un Salı gününe denk gelmesiyle beraber, tüm banka şubeleri resmi tatil sebebiyle kapalıdır. Bankalarda fiziki işlem yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini 16 Temmuz Çarşamba gününe ertelenmektedir. 15 TEMMUZ'DA HANGİ BANKACILIK HİZMETİ AÇIK OLACAK? 15 Temmuz'da tüm şubeler kapalı olsa da, bankacılık işlemleri tamamen durmaz. ATM'ler kesintisiz hizmet vermeye devam eder. Ayrıca İnternet bankacılığı y ada mobil bankacılık hizmetleri tamamen durmaz. Bu sistem üzerinden birçok işlem yapılabilir. EFT işlemleri 7/24 yapılırken 15 Temmuz'da yapılan havaleler 16 Temmuz'a ertelenmektedir. İlgili Haber 14 Temmuz yarım gün mü, bankalar, noterler, kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz resmi tatili öncesi merak edildi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin