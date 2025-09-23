Tolga Sarıtaş'tan duygusal paylaşım: Oğlu Ali ile ilk babalık pozu geldi

Şu sıralar TRT 1'de yayınlanan "Teşkilat" dizisinde Altay karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde.

OĞLU ALİ’YE KAVUŞTU

Haziran 2024’te uzun süredir birlikte olduğu moda tasarımcısı Zeynep Mayruk ile evlenen oyuncu, kısa bir süre sonra baba olacağını duyurdu. Çiftin bebek haberi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve hayranları tarafından sevinçle karşılandı.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, erkek bebek sahibi olacaklarını açıklamalarının ardından ABD’ye gitmişti. Çift, Ali ismini verdikleri oğullarına geçtiğimiz gün kavuştu.

“İLK GÖZ AĞRISI”

Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Tolga Sarıtaş, hastaneden çıkarken çekilen pusetli fotoğrafını paylaştı. Altına ise “İlk göz ağrısı” notunu düştü.

Pusetle poz veren oyuncuya, sosyal medyada tebrik yorumları geldi.

Öte yandan çift oğullarına Ali adını verdi. Ali ismi, Arapça kökenli olup “yüce”, “yüksek” ve “ulu” anlamlarını taşır. Bu güçlü isim, genellikle asalet, yücelik ve yüksek makamlarla ilişkilendirilir. Kuran-ı Kerim’de yer alan Ali ismini taşıyanlar, çoğunlukla yüce gönüllü, asil ve lider özellikleriyle tanınır. Çevrelerinde saygı gören, sevilen ve değer verilen kişiler olmalarıyla bilinirler.