TRT1’den seyirciyi üzen karar! Sevilen diziye ikinci sezon onayı çıkmadı

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, dün akşam sezon finali yaptı. Sevilen yapımın yeni sezon onayı almadığı ve yeni bölümlerinin çekilmeyeceği iddia edildi.

Her pazartesi akşamı TRT ekranlarında izleyiciyle buluşan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin 2. sezonunun olmayacağı öne sürüldü.

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu ise Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in kaleme aldığı, ilk bölümü 13 Kasım 2023 tarihinde yayınlandı. Aksiyon, dram ve macera türündeki dizi, dün akşam sezon finaliyle ekranlara geldi.

2. SEZONU OLMAYACAK İDDİASI

Başrollerini Uğur Güneş ,Mehmet Ali Nuroğlu ,Sezin Akbaşoğulları ,Ekin Türkmen ,Sezgin Erdemir, Tuvana Türkay, Bülent Şakrak’ın paylaştığı dizinin yeni sezon tarihi ile ilgili olarak ise henüz bir açıklama gelmedi. Bu durum beraberinde birtakım dedikoduları da getirdi. Dizinin 2. sezonda olmayacağı öne sürüldü.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, “Cihana adalet Kudüs’e hürriyet” anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri’nin başıdır.

Tapınak Şövalyeleri, Kudüs’ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır. Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar’a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin’e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar’a yardıma gider. Selahaddin’i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır. Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan’ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan’a gittiği için cezalandırılacak mıdır?