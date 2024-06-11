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Haberler > Magazin > Kim Milyoner Olmak İster'de terleten 'Müge Anlı' sorusu! Yarışmacı cevaplamakta zorlandı

Kim Milyoner Olmak İster'de terleten 'Müge Anlı' sorusu! Yarışmacı cevaplamakta zorlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan İlay Karataş adlı yarışmacıya, kuşu Maviş’i bulmak için Müge Anlı’ya katılan 90 yaşındaki Ayşe Teyze ile ilgili bir soru soruldu. Genç yarışmacı soruyu bilmekte zorlanınca çift joker hakkını kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster, her hafta yeni bölümleriyle ekrana geliyor ve seyirciyi ekran başına kilitliyor. Sevilen yarışmanın son bölümünde, yarışmacı koltuğunda oturan İlay Karataş’a yöneltilen Müge Anlı sosyal medyada gündem oldu.

PROGRAMA DAMGA VURAN ‘MÜGE ANLI’ SORUSU

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu yarışmanın son bölümüne 26 yaşındaki reklamcılık bölümünden mezun olan İlay Karataş katıldı. Sosyal medya yöneticisi olarak çalışma hayatına devam eden Karataş’a daha önce Müge Anlı ile Tatlı Sert’e kayıp muhabbet kuşu Maviş’i bulmak için gelen Ayşe Kaygısız ile ilgili bir soru soruldu. 

Kim Milyoner Olmak İster'de terleten 'Müge Anlı' sorusu! Yarışmacı cevaplamakta zorlandı - 1. Resim

Kaygısız, Balıkesir Altunoluk’ta kaybettiği muhabbet kuşu Maviş’i bulmak için Anlı’ya başvurmuştu. Kuş, Anlı’nın yanınında bulunmuş ve Ayşe Teyze sevinçten gözyaşlarına boğulmuştu. 

Kim Milyoner Olmak İster'de terleten 'Müge Anlı' sorusu! Yarışmacı cevaplamakta zorlandı - 2. Resim

CEVAPLAMAKTA ZORLANDI

Gündeme dair konuların da soru olarak yarışmacılara yöneltildiği programda, Müge Anlı’daki bu duygusal hikayeye dair bir soru geldi. 
İlay Karataş’a “30 Ağustos 2023'te Balıkesir Altınoluk'ta kaybolan, Müge Anlı'nın yaklaşık 20 gün sonra bulup 90 yaşındaki sahibi Ayşe Kaygısız'la buluşturduğu Maviş adlı evcil hayvan hangisidir?” diye soruldu. 

Kim Milyoner Olmak İster'de terleten 'Müge Anlı' sorusu! Yarışmacı cevaplamakta zorlandı - 3. Resim

Şıklarda A: Kedi, B: Köpek, C: Muhabbet Kuşu, D: Tavuk cevapları yer aldı. Soruyu bilmekte zorlanan yarışmacı çift joker hakkını kullandı ve ‘Kedi’ cevabını verdi. 

Tahmini yanlış çıkınca daha sonra ‘Muhabbet kuşu’nu seçti. Yarışmacı bu defa soruya doğru cevap vererek bir sonraki soruya geçmeyi başardı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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