Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Magazin

Türk müziğinin acı kaybı! Soner Olgun hayatını kaybetti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Türk müziğinin acı kaybı! Soner Olgun hayatını kaybetti
Başlık ResmiTürk müziğinin acı kaybı! Soner Olgun hayatını kaybetti

Türk müziğinin güçlü seslerinden Soner Olgun, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü. Uzun zamandır hastanede tedavi gören sanatçı 67 yaşında hayatını kaybetti.

Kaydet
|

“İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı Soner Olgun’dan acı haber geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören Olgun, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

PAZAR GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Ünlü sanatçının, 18 Ekim Pazar günü düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Türk müziğinin acı kaybı! Soner Olgun hayatını kaybetti
Başlık ResmiTürk müziğinin acı kaybı! Soner Olgun hayatını kaybetti

KENDİ İSTEĞİYLE EVİNE DÖNMÜŞTÜ

67 yaşındaki sanatçı, geçen ay yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Bir süre hastanede tedavi gören Olgun, kendi isteği doğrultusunda tedavisine evinde devam edilmesini istemişti.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Tedavisini bir süredir evinde sürdüren Soner Olgun, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesine alınan sanatçının entübe edildiği öğrenilmişti.

Türk müziğinin acı kaybı! Soner Olgun hayatını kaybetti
Başlık ResmiTürk müziğinin acı kaybı! Soner Olgun hayatını kaybetti
BAKMADAN GEÇME
Evlat acısı yaşayan Atilla Taş sessizliğini bozdu: Kızıma hasretim bitmeyecek
MAGAZİN

Evlat acısı yaşayan Atilla Taş sessizliğini bozdu: Kızıma hasretim bitmeyecek

SONER OLGUN KİMDİR?

18 Haziran 1959’da Muğla’nın Fethiye ilçesinde dünyaya gelen Soner Olgun, eğitimini Bornova Anadolu Lisesi’nin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ve Dramatik Yazarlık Bölümü’nde tamamladı. Müzik dünyasına 1992 yılında yayımladığı Letafet albümüyle adım atan sanatçı, kendine özgü yorumuyla Türk müziğinde yer edindi.

Türk müziğinin acı kaybı! Soner Olgun hayatını kaybetti
Başlık ResmiTürk müziğinin acı kaybı! Soner Olgun hayatını kaybetti

Kariyeri boyunca Her Şey Değişmeli, İyi Bayramlar, İyi Bayramlar Türkiye ve Sevda Diye Bir Kuş gibi albümlere imza atan Olgun, müziğin yanı sıra tiyatro alanında da çalışmalar yürüttü. Letafet adlı tiyatro oyununu kaleme alan sanatçı, eserin müziklerini de besteledi.

Sanat hayatını farklı alanlarda sürdüren Olgun, televizyon programları hazırlayıp sunarak da izleyici karşısına çıktı. Sahne performanslarıyla da tanınan sanatçı, 1997-2014 yılları arasında İstanbul’da aynı mekânda 17 yıl boyunca cuma ve cumartesi geceleri sahne alarak müzikseverlerle buluştu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.