Türk müziğinin güçlü seslerinden Soner Olgun, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü. Uzun zamandır hastanede tedavi gören sanatçı 67 yaşında hayatını kaybetti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

“İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı Soner Olgun’dan acı haber geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören Olgun, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

PAZAR GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Ünlü sanatçının, 18 Ekim Pazar günü düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Türk müziğinin acı kaybı! Soner Olgun hayatını kaybetti

KENDİ İSTEĞİYLE EVİNE DÖNMÜŞTÜ

67 yaşındaki sanatçı, geçen ay yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Bir süre hastanede tedavi gören Olgun, kendi isteği doğrultusunda tedavisine evinde devam edilmesini istemişti.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Tedavisini bir süredir evinde sürdüren Soner Olgun, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesine alınan sanatçının entübe edildiği öğrenilmişti.

Türk müziğinin acı kaybı! Soner Olgun hayatını kaybetti

BAKMADAN GEÇME MAGAZİN Evlat acısı yaşayan Atilla Taş sessizliğini bozdu: Kızıma hasretim bitmeyecek

SONER OLGUN KİMDİR?

18 Haziran 1959’da Muğla’nın Fethiye ilçesinde dünyaya gelen Soner Olgun, eğitimini Bornova Anadolu Lisesi’nin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ve Dramatik Yazarlık Bölümü’nde tamamladı. Müzik dünyasına 1992 yılında yayımladığı Letafet albümüyle adım atan sanatçı, kendine özgü yorumuyla Türk müziğinde yer edindi.

Türk müziğinin acı kaybı! Soner Olgun hayatını kaybetti

Kariyeri boyunca Her Şey Değişmeli, İyi Bayramlar, İyi Bayramlar Türkiye ve Sevda Diye Bir Kuş gibi albümlere imza atan Olgun, müziğin yanı sıra tiyatro alanında da çalışmalar yürüttü. Letafet adlı tiyatro oyununu kaleme alan sanatçı, eserin müziklerini de besteledi.

Sanat hayatını farklı alanlarda sürdüren Olgun, televizyon programları hazırlayıp sunarak da izleyici karşısına çıktı. Sahne performanslarıyla da tanınan sanatçı, 1997-2014 yılları arasında İstanbul’da aynı mekânda 17 yıl boyunca cuma ve cumartesi geceleri sahne alarak müzikseverlerle buluştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala