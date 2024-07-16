Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar'dan taciz isyanı!

Hayat Bilgisi dizisinde üstlendiği ‘Arif’ karakteriyle hafızalara kazınan Ümit Erdim ile eşi Seda Erdim geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız yollarını ayırmıştılar. Ümit Erdim ile tek celsede boşanan Seda Çınar, bir süredir sosyal medya üzerinden taciz edildiğini söyleyerek "Beni ve çocuklarımı pis hayal dünyasına alet eden kişiyi ayaklarıma kapanıp yalvartmazsam benim de adım Seda değil. Maddi ve manevi senin canını acıtmaya geliyorum" dedi.

Hayat Bilgisi'nin 'Arif'i Ümit Erdim 2017 yılında Seda Erdim ile nikah masasına oturmuş çiftin bu evlilikten iki çocukları olmuştu.

Çift geçtiğimiz aylarda aylarda sessiz sedasız boşanmıştı. Bir süredir yalnız olan Sinem Çınar, sosyal medya üzerinden taciz edildiğini belirterek dava açacağını söyledi.

"SADECE BEKLE"

Farklı hesaplardan gönderilen mesajlarda çocuklarına kadar laf edildiğini belirten Seda Çınar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"Bir süredir Instagram üzerinden taciz ediliyorum. Bu tacizin dozu arttı ve konuya çocuklarım da dahil edildi. Her gün 10 tane hesap açıyor, engelliyorum tekrar açıp tacizlere devam ediyor. Yapan kişinin yazdıklarından dolayı uzun süre ciddiye almadım çünkü akli dengesi belli ki yerinde değil ama tacizin boyutu çocuklarıma uzandığı için konuyu artık yargıya taşımaya karar verdim. Elimden geleni ardıma koymayacağım. Ne pahasına olursa olsun beni ve çocuklarımı o pis hayal dünyana alet ettiğin her gün için seni pişman etmezsem, ayaklarıma kapanıp seni affetmem için yalvartmazsam benim de adım Seda değil. Yarın elimdeki tüm ekran görüntülerini avukatıma veriyorum. Maddi manevi senin canını acıtmaya geliyorum. Sadece bekle.”