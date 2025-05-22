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Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı: "Bu şekilde giremezsin"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklandıktan sonra serbest bırakılan Kerimcan Durmaz, ziyaret için gittiği Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı. Yetkililerin, Durmaz’ın kıyafetini uygun bulmadığı iddia edildi.

"Yasa dışı bahse teşvik" iddiasıyla 8 Ocak’ta tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, son olarak gezi amacıyla Azerbaycan’a gitti.

Kerimcan Durmaz
Kerimcan Durmaz

Yaptığı paylaşımlarla sık sık tepki çeken Durmaz, YouTube kanalı için çekim yaptığı Bakü’deki Türk Şehitliği ve Anıtı’nı ziyaret etmek istedi.

Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı:

DURMAZ VE BERABERİNDEKİLERİN ALANA GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Ancak şehitlikte görevli bir yetkili, Durmaz ve beraberindekilerin alana girişine izin vermedi.

Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı:

Görevlinin, Durmaz’a kıyafetinin uygun olmadığını ve ziyaret için önceden izin alınması gerektiğini söyledi. Durmaz ise yaşanan duruma tepki göstererek, "Aa, neden giremiyoruz? Sizden icazet alalım, kimi arayalım?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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