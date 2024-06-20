Ünlü rapçi Travis Scott haneye tecavüzden tutuklandı

Dünyanın önde gelen rapçilerinden Travis Scott, Miami'de alkollüyken izinsiz mülke girme suçundan tutuklandı. Ünlü rapçi, 650 dolarlık kefalet ücretini ödeyerek serbest bırakıldı.

Rap dünyasını şoke eden olayda popüler rapçi Travis Scott'un haneye tecavüzden tutuklandığı bildirildi.

Gerçek adı Jacques Bermon Webster olan Scott, mahkeme kayıtlarına göre Perşembe günü sabah 4.35 civarında Turner Guilford Knight Cezaevi'ne yerleştirildi.

KEFALET VERDİ SERBEST BIRAKILDI

Daily Mail'de yer alan bilgilere göre; 33 yaşındaki rapçi, 500 doları izinsiz girme suçundan, 150 doları ise düzensiz sarhoşluktan olmak üzere 650 dolarlık kefalet sundu ve serbest bırakıldı.

Kefalet, izinsiz giriş ücreti için 500 dolar (394 £) ve düzensiz sarhoşluk için 150 dolar (118 £) olarak hesaplandı.

Miami Beach Marina'da bir kiralık teknede "rahatsızlığa" neden olduğu için tutuklanan isim hakkında memurlar: 'Sarhoştu, kargaşaya neden oldu ve birçok kez oradan ayrılmak istedi' dedi.

SABIKA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ünlü rapçinin Miami Dade Corrections tesisi tarafından paylaşılan sabıka fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.