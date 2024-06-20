Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ünlü rapçi Travis Scott haneye tecavüzden tutuklandı

Ünlü rapçi Travis Scott haneye tecavüzden tutuklandı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Ünlü rapçi Travis Scott haneye tecavüzden tutuklandı

Magazin Haberleri

Dünyanın önde gelen rapçilerinden Travis Scott, Miami'de alkollüyken izinsiz mülke girme suçundan tutuklandı. Ünlü rapçi, 650 dolarlık kefalet ücretini ödeyerek serbest bırakıldı. 

Rap dünyasını şoke eden olayda popüler rapçi Travis Scott'un haneye tecavüzden tutuklandığı bildirildi. 

Gerçek adı Jacques Bermon Webster olan Scott, mahkeme kayıtlarına göre Perşembe günü sabah 4.35 civarında Turner Guilford Knight Cezaevi'ne yerleştirildi.

KEFALET VERDİ SERBEST BIRAKILDI

Daily Mail'de yer alan bilgilere göre; 33 yaşındaki rapçi, 500 doları izinsiz girme suçundan, 150 doları ise düzensiz sarhoşluktan olmak üzere 650 dolarlık kefalet sundu ve serbest bırakıldı.

Kefalet, izinsiz giriş ücreti için 500 dolar (394 £) ve düzensiz sarhoşluk için 150 dolar (118 £) olarak hesaplandı.

Miami Beach Marina'da bir kiralık teknede "rahatsızlığa" neden olduğu için tutuklanan isim hakkında memurlar: 'Sarhoştu, kargaşaya neden oldu ve birçok kez oradan ayrılmak istedi' dedi.

SABIKA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ünlü rapçinin Miami Dade Corrections tesisi tarafından paylaşılan sabıka fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü rapçi Travis Scott haneye tecavüzden tutuklandı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
ABD'deki başkanlık seçiminde Trump ve Biden'ın kaderini Arap-Amerikanlar belirleyecekMazlum Çimen kalp krizi geçirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mazlum Çimen kalp krizi geçirdi - MagazinMazlum Çimen kalp krizi geçirdiYıldız Tilbe'nin antik tiyatro konserinde ilginç anlar! Mezarın üstüne çıkacaktı, görevliler engel oldu - MagazinMezarın üzerine çıkacaktı! Tilbe'ye görevliler engel olduEce Erken'in yazdıkları eski eşini korkuttu! Serkan Uçar soluğu adliyede aldı - MagazinEce Erken'in yazdıkları eski eşini korkuttu!Kıyma dizisinin setine silahlı saldırı! - MagazinKıyma dizisinin setine silahlı saldırı!Efsane spiker Güler Kazmacı ortaya çıktı! Yeni projesini açıkladı - MagazinEfsane spiker yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son haliBaşıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Demet Akalın’ın kuzeni hayatını kaybetti - MagazinBaşıboş köpeklerin saldırdığı kuzeni hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...