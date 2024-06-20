Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ece Erken'in yazdıkları eski eşini korkuttu! Serkan Uçar soluğu adliyede aldı

Ece Erken'in yazdıkları eski eşini korkuttu! Serkan Uçar soluğu adliyede aldı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Ece Erken&#039;in yazdıkları eski eşini korkuttu! Serkan Uçar soluğu adliyede aldı

Magazin Haberleri

Sunucu Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar arasında sular durulmuyor. Kendisine 2 ay uzaklaştırma kararı verilmesine isyan eden Erken, "Kapıma gelip beni dağa kaldıracağım diyen sapığa 1 ay uzaklaştırma verilirken bana 2 ay. Neye göre kime göre?" dedi. Uçar ise eski eşinin paylaşımı sonrası yeniden adliyeye koştu ve kendi can güvenliğini gerekçe göstererek Ece Erken için yeniden tedbir talebinde bulundu.

Türkiye'nin popüler sunucularından Ece Erken, eski eşiyle davalık olmaya devam ediyor. 2014 yılında Serkan Uçar'la evlenen Erken Eymen isminde oğullarını kucağını almıştı. Evlenmelerinden bir yıl sonra anlaşmalı olarak boşanan çift aradan yıllar geçse de aralarındaki sorunları hala çözemedi. 

Mahkemelerde birbirlerine açtıkları davalar ve şikayetlerle gündeme gelen eski eşler yine olay oldu.

Ece Erken'in yazdıkları eski eşini korkuttu! Serkan Uçar soluğu adliyede aldı - 1. Resim

Ünlü sunucu Ece Erken, eski eşi iş adamı Serkan Uçar tarafından hakkında çıkartılan 2 ay uzaklaştırma kararı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"KAPIMA GELİP DAĞA KALDIRACAĞIM, DEDİ"

Açıklamada "Kapıma gelip beni dağa kaldıracağım diyen sapığa 1 ay uzaklaştırma verilirken, benim hakkımda 2 ay uzaklaştırma kararı aldırılmış. Neye göre kime göre? Cevap bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Ece Erken'in yazdıkları eski eşini korkuttu! Serkan Uçar soluğu adliyede aldı - 2. Resim

SERKAN UÇAR'DAN YENİDEN TEDBİR TALEBİ

Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'ı kastederek, "Diğer şahıs benim hakkımda 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmış. Sosyal medya üzerinden oğlum ile yurt dışına gideceğim için vize izni vermediği için sitem etmişim ismini vermeden. Ortada hakaret yok, davası da yok ama uzaklaştırma var" ifadelerini kullanarak 6284 sayılı kanunun uygulanmasında adaletsizlik olduğunu iddia etti.

Ece Erken'in yazdıkları eski eşini korkuttu! Serkan Uçar soluğu adliyede aldı - 3. Resim

Paylaşımı gören Serkan Uçar hemen adliyeye koştu. İstanbul Aile Mahkemesine başvuran Uçar, kendi can güvenliğini gerekçe göstererek Ece Erken için yeniden tedbir talebinde bulundu.

 

 

Düzenleyen:  - Magazin
Türkiye-Portekiz maçını yönetecek hakem belli oldu!Şifa deposu deve gülünde hasat başladı! Kilosu toptanda 250 TL
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kıyma dizisinin setine silahlı saldırı! - MagazinKıyma dizisinin setine silahlı saldırı!Efsane spiker Güler Kazmacı ortaya çıktı! Yeni projesini açıkladı - MagazinEfsane spiker yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son haliBaşıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Demet Akalın’ın kuzeni hayatını kaybetti - MagazinBaşıboş köpeklerin saldırdığı kuzeni hayatını kaybettiFenomen Mika Raun sokak ortasında saldırıya uğradı! ‘Öldüresiye dövüldüm’ - MagazinFenomen Mika Raun sokak ortasında saldırıya uğradı! ‘Öldüresiye dövüldüm’Ali Atay ve Serkan Keskin’den yeni komedi: Anonim dizisinde buluştular - MagazinEfsane ikiliden yeni dizi! Tarih ve kanalı belli oldu6 yıllık evlilik bitiyor! Umut Oğuz ve Sevilay Tilda Oğuz boşanıyor - Magazin6 yıllık evlilik bitiyor! Oyuncu çift boşanıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...