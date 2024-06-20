Ece Erken'in yazdıkları eski eşini korkuttu! Serkan Uçar soluğu adliyede aldı
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Sunucu Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar arasında sular durulmuyor. Kendisine 2 ay uzaklaştırma kararı verilmesine isyan eden Erken, "Kapıma gelip beni dağa kaldıracağım diyen sapığa 1 ay uzaklaştırma verilirken bana 2 ay. Neye göre kime göre?" dedi. Uçar ise eski eşinin paylaşımı sonrası yeniden adliyeye koştu ve kendi can güvenliğini gerekçe göstererek Ece Erken için yeniden tedbir talebinde bulundu.
Türkiye'nin popüler sunucularından Ece Erken, eski eşiyle davalık olmaya devam ediyor. 2014 yılında Serkan Uçar'la evlenen Erken Eymen isminde oğullarını kucağını almıştı. Evlenmelerinden bir yıl sonra anlaşmalı olarak boşanan çift aradan yıllar geçse de aralarındaki sorunları hala çözemedi.
Mahkemelerde birbirlerine açtıkları davalar ve şikayetlerle gündeme gelen eski eşler yine olay oldu.
Ünlü sunucu Ece Erken, eski eşi iş adamı Serkan Uçar tarafından hakkında çıkartılan 2 ay uzaklaştırma kararı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"KAPIMA GELİP DAĞA KALDIRACAĞIM, DEDİ"
Açıklamada "Kapıma gelip beni dağa kaldıracağım diyen sapığa 1 ay uzaklaştırma verilirken, benim hakkımda 2 ay uzaklaştırma kararı aldırılmış. Neye göre kime göre? Cevap bekliyorum" ifadelerini kullandı.
SERKAN UÇAR'DAN YENİDEN TEDBİR TALEBİ
Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'ı kastederek, "Diğer şahıs benim hakkımda 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmış. Sosyal medya üzerinden oğlum ile yurt dışına gideceğim için vize izni vermediği için sitem etmişim ismini vermeden. Ortada hakaret yok, davası da yok ama uzaklaştırma var" ifadelerini kullanarak 6284 sayılı kanunun uygulanmasında adaletsizlik olduğunu iddia etti.
Paylaşımı gören Serkan Uçar hemen adliyeye koştu. İstanbul Aile Mahkemesine başvuran Uçar, kendi can güvenliğini gerekçe göstererek Ece Erken için yeniden tedbir talebinde bulundu.