Ece Erken'in yazdıkları eski eşini korkuttu! Serkan Uçar soluğu adliyede aldı

Düzenleyen: Çağla Çağlar 20 Haziran 2024 11:07 - Güncelleme: 20 Haziran 2024 11:31 - Güncelleme:

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Sunucu Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar arasında sular durulmuyor. Kendisine 2 ay uzaklaştırma kararı verilmesine isyan eden Erken, "Kapıma gelip beni dağa kaldıracağım diyen sapığa 1 ay uzaklaştırma verilirken bana 2 ay. Neye göre kime göre?" dedi. Uçar ise eski eşinin paylaşımı sonrası yeniden adliyeye koştu ve kendi can güvenliğini gerekçe göstererek Ece Erken için yeniden tedbir talebinde bulundu.