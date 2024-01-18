Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun yargılandığı davada hakim keşif istedi

18 Ocak 2024 22:31 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 23:04

Beşiktaş'ta, restoranının önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölmesi ve 1 kişinin de yaralanmasına ilişkin şef Somer Sivrioğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada olay yerinde yeniden keşif yapılması kararlaştırıldı.

SİVRİOĞLU DURUŞMAYA GELMEDİ

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Kazim Evirgen katılırken diğer sanıklar Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal ile Kadri Berk Cemal ise gelmedi. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sarıyer Lisanslı Harita Kadastro Bürosu'ndan (LİHKAB) olay yerindeki istinat duvarı ile restoranın sınırlarını gösteren haritanın gönderildiği kaydedilen duruşmada sanık Evirgen'in savunması alındı.

"BELEDİYENİN SORUMLULUĞUNDA"

Evirgen, 5 yıl önce mülk sahiplerinden kiraladığı dava konusu yeri daha sonra diğer sanıklara restoran işletmesi olarak kiraya verdiğini söyledi. Yıkılan duvarın bu gayrimenkulün sınırları içinde olmadığını savunan Evirgen, herhangi bir işlem yapmadığını iddia ettiği duvarın belediyenin sorumluluk alanında olduğunu öne sürdü.

MÜDAHİL AVUKATI "İŞLETMEYE AİT" DEDİ

Müdahillerin avukatı Nisa Serin ise Tapu Kadastro Müdürlüğü ve LİHKAB'dan gelen haritalara göre duvarın özel mülkiyet alanında kalmadığı şeklinde bir izlenim oluşsa da işletme tarafından dış bahçenin istinat duvarı olarak fiili olarak kullanıldığını kaydetti.

MAHKEMEDEN YENİDEN KEŞİF KARARI

Mahkeme heyeti, dava dosyasına giren LİHKAB haritası doğrultusunda bir üye hakimin katılımıyla olay yerinde 29 Ocak'ta yeniden keşif yapılmasına karar verdi. Keşfin ardından istinat duvarının özel mülkiyet alanında kalıp kalmadığına ilişkin birer harita ve inşaat mühendisinden bilirkişi raporu aldırılmasına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs 2022'de Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bir restoranın önündeki istinat duvarının çöktüğü anlatılıyor. Çökme nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı belirtilen iddianamede, sanıkların bahçe duvarının çökmesiyle kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen ruhsatlandırma, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan duvarı kullanmaya devam ettikleri aktarılıyor.

İddianamede, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu müşteki Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları kaydedilerek, sanıklar Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in "bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.