Usta oyuncu Bill Cobbs hayatını kaybetti

120’yi aşkın sinemada rol alan ve ‘The Bodyguard’ , ‘Sopranos’, ‘Müzede Bir Gece’ gibi filmleriyle bilinen usta oyuncu Bill Cobbs 90 yaşında hayatını kaybetti.

Kariyeri boyunca ses getiren birçok projede rol alan Bill Cobbs hayatını kaybetti. Reklamcısı Chuck I., Bay Cobbs'un Los Angeles'ın doğusundaki Inland Empire bölgesindeki evinde öldüğünü söyledi. Oyuncunun ölüm nedeni ise belirtilmedi.

Cleveland doğumlu olan Bay Cobbs, "The Hudsucker Proxy" (1994), "The Bodyguard" (1992) ve "Night at the Museum" (2006) gibi filmlerde rol aldı. Büyük ekranda ilk kez 1974 yapımı "The Taking of Pelham One Two Three" filminde kısa bir rolde göründü ve toplamda 200'e yakın film ve TV projesinde görev aldı.

Bunların büyük bir kısmı 50'li ve 70'li yaşları arasında gerçekleşti, çünkü film ve TV yapımcıları önemli rollere duygusallık katması için tekrar tekrar ona başvurdu.

Bay Cobbs, "The Sopranos", "The West Wing", "Susam Sokağı" ve "Good Times" gibi televizyon dizilerinde rol aldı. "The Bodyguard" filminde Whitney Houston'ın menajeri, Coen kardeşlerin "The Hudsucker Proxy" filminin mistik saatçisi ve John Sayles'in "Sunshine State" (2002) filminin doktoruydu. "Air Bud" (1997) filminde koçu, "Night at the Museum" filminde güvenlik görevlisini ve 1997-1999 yılları arasında yayınlanan "The Gregory Hines Show" dizisinde babayı canlandırdı.

Bill Cobbs, rol aldığı filmlerin çoğunda dürüst, güvenilir ve yaptığı işe sadık insan portreleri çizdi.