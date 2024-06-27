Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Usta oyuncu Bill Cobbs hayatını kaybetti

Usta oyuncu Bill Cobbs hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Usta oyuncu Bill Cobbs hayatını kaybetti
Oyuncu, Haber, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

120’yi aşkın sinemada rol alan ve ‘The Bodyguard’ , ‘Sopranos’, ‘Müzede Bir Gece’ gibi filmleriyle bilinen usta oyuncu Bill Cobbs 90 yaşında hayatını kaybetti.

Kariyeri boyunca ses getiren birçok projede rol alan Bill Cobbs hayatını kaybetti. Reklamcısı Chuck I., Bay Cobbs'un Los Angeles'ın doğusundaki Inland Empire bölgesindeki evinde öldüğünü söyledi. Oyuncunun ölüm nedeni ise belirtilmedi.

Cleveland doğumlu olan Bay Cobbs, "The Hudsucker Proxy" (1994), "The Bodyguard" (1992) ve "Night at the Museum" (2006) gibi filmlerde rol aldı. Büyük ekranda ilk kez 1974 yapımı "The Taking of Pelham One Two Three" filminde kısa bir rolde göründü ve toplamda 200'e yakın film ve TV projesinde görev aldı.

Bunların büyük bir kısmı 50'li ve 70'li yaşları arasında gerçekleşti, çünkü film ve TV yapımcıları önemli rollere duygusallık katması için tekrar tekrar ona başvurdu.

Bay Cobbs, "The Sopranos", "The West Wing", "Susam Sokağı" ve "Good Times" gibi televizyon dizilerinde rol aldı. "The Bodyguard" filminde Whitney Houston'ın menajeri, Coen kardeşlerin "The Hudsucker Proxy" filminin mistik saatçisi ve John Sayles'in "Sunshine State" (2002) filminin doktoruydu. "Air Bud" (1997) filminde koçu, "Night at the Museum" filminde güvenlik görevlisini ve 1997-1999 yılları arasında yayınlanan "The Gregory Hines Show" dizisinde babayı canlandırdı.

 Bill Cobbs, rol aldığı filmlerin çoğunda dürüst, güvenilir ve yaptığı işe sadık insan portreleri çizdi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
3. Dünya Savaşı'nda saflar belli oluyor: Hamleler art arda geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cüneyt Arkın’ın eşinin büyük acısı! ‘Bunalıma girdim, 40 kiloya kadar düştüm’ - MagazinAcısını paylaştı: Bunalıma girdim, 40 kiloya düştümMüge Anlı’dan iddialara sert sözler: Bakan Yerlikaya ile arama girmeyin - MagazinMüge Anlı'dan iddialara sert sözler!Kozmetik indiriminde kavga eden kız Siccin 8'de rol alacak! İşte alacağı ücret - Magazinİndirimde kavga eden kıza film teklifi! İşte alacağı ücretDeğişimiyle gündem olan Derya Tuna’dan kafa karıştıran açıklama: Estetikle işim olmaz - MagazinDeğişimiyle gündem olan Derya Tuna’dan kafa karıştıran açıklama: Estetikle işim olmazCeyda Düvenci’den yeni imaj! Ünlü isimler yorum yapmadan edemedi - MagazinYeni imaj! Ünlü isimler yorum yapmadan edemediHadise oyuncu oluyor! Yeni dizisi ve partneri belli oldu - MagazinHadise oyuncu oluyor! Yeni dizisi ve partneri belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...