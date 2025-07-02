Türkiye'ye 200 milyon euroluk deprem desteği! Kentleşmede kritik anlaşma

İslam Kalkınma Bankası ile Türkiye arasında, deprem bölgeleri başta olmak üzere büyükşehirlerde sürdürülebilir belediye altyapısının geliştirilmesi amacıyla toplam 200 milyon euroluk finansman anlaşması imzalandı. Anlaşmalar; içme suyu, atık su, katı atık yönetimi ve iklim dirençli ulaşım gibi alanlarda yatırımları kapsayan “Belediye Altyapısı için İyileşme ve Dirençlilik Projesi” kapsamında hayata geçirilecek.

İslam Kalkınma Bankası (IsDB) ile Türkiye arasında, büyükşehirlerde sürdürülebilir belediye altyapısının geliştirilmesini desteklemek amacıyla toplam 200 milyon euro (235 milyon dolar) tutarında finansman paketi imzalandı. Anlaşmalar, 2 Temmuz 2025 tarihinde Ankara’da düzenlenen törenle imza altına alındı.

DEPREM BÖLGELERİNDE KENTLEŞME SÜRECİNE DESTEK OLACAK

Bankadan yapılan açıklamaya göre, anlaşmalar iki ayrı finansman operasyonunu kapsıyor. İlk olarak, 2023 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde altyapının yeniden inşası için 150 milyon euro tutarındaki anlaşma, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez ile İslam Kalkınma Bankası Türkiye Bölge Ofisi (RHT) Direktörü Walid Abdelwahab tarafından imzalandı.

İkinci anlaşma ise kentsel ulaşım sistemlerinin iyileştirilmesi amacıyla 50 milyon euro tutarında olup, İller Bankası (ILBANK) Genel Müdürü Recep Türk ile RHT Direktörü Abdelwahab arasında imzalandı.

KALKINMA İÇİN KRİTİK ANLAŞMA

İslam Kalkınma Bankası açıklamasında, söz konusu anlaşmaların “Belediye Altyapısı için İyileşme ve Dirençlilik Projesi”nin hayata geçirilmesinde önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi. Projenin, özellikle deprem bölgelerinde olmak üzere şehirlerde belediye hizmetlerinin güçlendirilmesini ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın artırılmasını hedeflediği vurgulandı.

Türkiye’nin son doğal afetlerin ardından yürüttüğü toparlanma çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlayan proje; içme suyu temini, atık su arıtımı, katı atık yönetimi ve iklim dirençli ulaşım altyapılarına yönelik önemli yatırımların finansmanını sağlayacak.

TÜRKİYE'YE KÜRESEL FON AKIŞI

Söz konusu destek, Türkiye’de belediyelerin gelişiminde önemli rol oynayan ve İslam Kalkınma Bankası’nın uzun süredir iş birliği yaptığı kurumlardan biri olan İller Bankası aracılığıyla yerel yönetimlere aktarılacak.

Yeni proje ile birlikte, içme suyu, kanalizasyon ve atık yönetimi gibi temel altyapı hizmetlerine yönelik yatırımlar desteklenerek hedef şehirlerde milyonlarca kişinin hayat koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

İslam Kalkınma Bankası, açıklamasında bu iş birliğinin 2005 yılında Yalova ve Bolu’daki atık su arıtma projeleriyle başlayan ortaklık temelinde genişletildiğini ve 2016 yılında onaylanan Türkiye Kentsel Ulaşım Programı’nın başarılı uygulamaları üzerine inşa edildiğini de belirtti.