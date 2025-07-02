Erzurum deprem bölgesi mi, aktif fay hattı var mı? AFAD deprem tehlike haritasını paylaştı

Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığı artık herkes tarafından biliniyor. Bugün Erzurum'da meydana gelen 4.1 şiddetindeki depremin ardından ise vatandaşlar tedirgin bir biçimde araştırmalar yapmaya başladı. Erzurum deprem bölgesi mi, aktif fay hattı var mı soruları kamuoyunun gündem merkezinde.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde konumlanan Erzurum deprem tehlikesi olan şehirlerin başında geliyor. Gerek tarihi boyunca yaşadığı büyük depremler, gerekse üzerinde yer aldığı diri fay hatları nedeniyle Erzurum, ciddi bir sismik tehlike altında. Peki, Erzurum deprem bölgesi mi, aktif fay hattı var mı?

ERZURUM DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Erzurum, Türkiye’nin deprem açısından en riskli bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Doğu Anadolu Sıkışma Kuşağı içerisinde yer alan Erzurum şehri çok sayıda yıkıcı depremle sarsıldı.

AFAD tarafından yayımlanan 2019 Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre Erzurum, yüksek sismik tehlike sınıfında yer alıyor.

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ERZURUM'DA AKTİF FAY HATTI VAR MI?

Erzurum’un altından aktif fay hatları geçiyor. Faylar ise bilimsel olarak diri fay sınıfında değerlendiriliyor.

Erzurum şehir merkezinin güneyinden geçen Palandöken Fay Zonu ile doğrudan içinden geçen Erzurum Fay Zonu şehrin deprem riskini artırıyor. Erzurum Fay Zonu da birbirine paralel çok sayıda fay hattından oluşuyor.

ERZURUM'DA DEPREM RİSKİ YÜKSEK Mİ?

Erzurum’da deprem riskinin yüksek olduğu belirtiliyor. Erzurum'un şehir merkezi büyük ölçüde alüvyon zeminler üzerine kurulu. Alüvyon zeminler deprem dalgalarını büyüterek binalara daha şiddetli şekilde iletir. Bu da deprem anında hasarın artmasına neden olur.

Öte yandan Erzurum’da sıvılaşma riski de bulunuyor. Sıvılaşma da belli büyüklükteki depremler sırasında zeminin sıvı gibi davranarak üzerindeki yapıların taşıma gücünü kaybetmesi anlamına geliyor.

1983 yılında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki Narman depremi ve 1984’teki Şenkaya depremi sıvılaşma duruma örnek teşkil ediyor. 1900 öncesi kayıtlara geçen ve on binlerce kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda büyük deprem de Erzurum deprem riskini bir kez daha göstermiş oluyor.