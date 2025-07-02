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Erzurum’da deprem mi oldu? Köprüköy’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erzurum’da deprem mi oldu? Köprüköy’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erzurum’un Köprüköy ilçesi 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü akşam saatlerinde yaşanan depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntının merkez üssünün Köprüköy olduğunu ve büyüklüğünün 4.1 olarak ölçüldüğünü duyurdu. Erzurum’da deprem mi oldu sorusu ise vatandaşların gündemine geldi.

Saat 16.58’de kaydedilen depremin yerin yaklaşık 6.92 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Sarsıntı, bölgedeki bazı ilçelerden de hafif şekilde hissedildi. Erzurum’da deprem mi oldu merak eden vatandaşlar araştırmalara başladı.

Erzurum’da deprem mi oldu? Köprüköy’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 1. Resim

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

2 Temmuz 2025 Çarşamba günü Erzurum’un Köprüköy ilçesinde akşam saatlerinde bir deprem meydana geldi. Saat 16.58’de kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Köprüköy ilçesi olduğu belirlenirken, derinliği ise 6,92 kilometre olarak açıklandı.

İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Erzurum’da deprem mi oldu? Köprüköy’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 2. Resim

ERZURUM DEPREM SON DAKİKA

Erzurum’un Köprüköy ilçesi 4.1 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

AFAD ekipleri, sarsıntının ardından bölgeye yönlendirilerek kontrol çalışmalarını başlattı. Şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlanmadığı ifade edildi. Yetkililer, vatandaşları resmi açıklamaları takip etmeye ve gereksiz paniğe kapılmamaya çağırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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