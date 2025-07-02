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Deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İstanbul'da deprem son dakika

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İstanbul&#039;da deprem son dakika
Deprem, İstanbul, Bursa, Gemlik, Afad, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika İstanbul yakınlarında hissedilen bir deprem meydana geldi. Saat 14.00 sularında gerçekleşen deprem nerede oldu, merkez üssü ve büyüklüğü merak ediliyor. Depremi Yalova, Bursa ve Kocaeli hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listeleri kontrol ediyor.

Son dakika İstanbu yakınında hissedilen bir deprem meydana geldi. Saat 14.00 sularında gerçekleşen deprem nerede oldu, merkez üssü ve büyüklüğü merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verileri kontrol ediliyor.

DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Son dakika gelişmesi olarak İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 13.57'de Bursa Gemlik merkezli gerçekleşen depremin 4.3 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Depremin derinliği 12.91 km olarak ölçüldü.

Deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İstanbul'da deprem son dakika - 1. Resim

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, merkez üssü Bursa, Gemlik, Şahinyurdu olarak açıklanan depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçülürken derinlik 7.5 km olduğu tespit edildi.

İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA

2 Temmuz Çarşamba günü İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem vatandaşlarda paniğe yol açtı. Depremin şiddeti ve merkez yeri AFAD son depremler verileriyle açıklandı. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçülürken merkez Bursa Gemlik olarak açıklandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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