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Az önce deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika depremler listesi araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Az önce deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika depremler listesi araştırılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2 Temmuz Çarşamba günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika deprem listesi paylaşıldı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 01.58'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana gelirken derinliği 7 km olarak kaydedildi. Peki, Az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 2 Temmuz Çarşamba son depremler listesi...

1 Temmuz Salı günü Bursa'da yaşanan deprem büyük bir tedirginliğe sebep oldu. Saat 11.47'de merkez üssü Bursa Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak paylaşmıştı. Deprem İstanbul ve Yalova'da da yakından hissedildi.

Depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydedilmektedir. Peki, Az önce deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? İşte son depremler 2 Temmuz Çarşamba son depremler listesi...

Az önce deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika depremler listesi araştırılıyor - 1. Resim

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU? 

2 Temmuz 2025 Çarşamba günü AFAD'ın verilerine göre son olarak saat 05:42'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1.9 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği 7,02 olarak kaydedildi.

05:32'de ise Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1.5 büyüklüğünde deprem olurken derinliği 6.91 olarak ölçüldü. 05:20'de ise Osmani'ye Sumbas'ta 1.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği ise 7.0 olarak paylaşıldı.

Az önce deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika depremler listesi araştırılıyor - 2. Resim

2 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-07-02 05:42:2140.4902829.218067.021.4Gemlik (Bursa)
2025-07-02 05:32:4940.4847229.211676.911.5Gemlik (Bursa)
2025-07-02 05:20:2137.6361136.077227.01.6Sumbas (Osmaniye)
2025-07-02 05:16:2739.7858330.446399.341.3Tepebaşı (Eskişehir)
2025-07-02 05:06:0138.742532.151116.591.1Kadınhanı (Konya)
2025-07-02 04:58:2639.2229.0322213.41.5Simav (Kütahya)
2025-07-02 04:38:0138.1569437.554177.01.2Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-07-02 03:57:3238.2638.808617.01.1Pütürge (Malatya)
2025-07-02 03:53:0138.23538.136677.01.4Yeşilyurt (Malatya)
2025-07-02 03:15:2638.1258337.790567.082.7Doğanşehir (Malatya)
2025-07-02 03:05:3538.1702838.548337.01.1Battalgazi (Malatya)
2025-07-02 02:52:4538.5511140.425566.411.6Hani (Diyarbakır)
2025-07-02 01:58:4640.4911129.216677.03.0Gemlik (Bursa)
2025-07-02 01:36:4737.0216728.30757.01.4Marmaris (Muğla)
2025-07-02 01:32:5240.4902829.221398.012.7Gemlik (Bursa)
2025-07-02 00:59:4138.0911136.483067.021.5Göksun (Kahramanmaraş)

AFAD DEPREM LİSTESİ SORGULAMA

Az önce deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika depremler listesi araştırılıyor - 3. Resim

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

Az önce deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika depremler listesi araştırılıyor - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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