Az önce deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika depremler listesi araştırılıyor

2 Temmuz Çarşamba günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika deprem listesi paylaşıldı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 01.58'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana gelirken derinliği 7 km olarak kaydedildi. Peki, Az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 2 Temmuz Çarşamba son depremler listesi...

1 Temmuz Salı günü Bursa'da yaşanan deprem büyük bir tedirginliğe sebep oldu. Saat 11.47'de merkez üssü Bursa Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak paylaşmıştı. Deprem İstanbul ve Yalova'da da yakından hissedildi.

Depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydedilmektedir. Peki, Az önce deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? İşte son depremler 2 Temmuz Çarşamba son depremler listesi...

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

2 Temmuz 2025 Çarşamba günü AFAD'ın verilerine göre son olarak saat 05:42'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1.9 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği 7,02 olarak kaydedildi.

05:32'de ise Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1.5 büyüklüğünde deprem olurken derinliği 6.91 olarak ölçüldü. 05:20'de ise Osmani'ye Sumbas'ta 1.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği ise 7.0 olarak paylaşıldı.

2 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-07-02 05:42:21 40.49028 29.21806 7.02 1.4 Gemlik (Bursa) 2025-07-02 05:32:49 40.48472 29.21167 6.91 1.5 Gemlik (Bursa) 2025-07-02 05:20:21 37.63611 36.07722 7.0 1.6 Sumbas (Osmaniye) 2025-07-02 05:16:27 39.78583 30.44639 9.34 1.3 Tepebaşı (Eskişehir) 2025-07-02 05:06:01 38.7425 32.15111 6.59 1.1 Kadınhanı (Konya) 2025-07-02 04:58:26 39.22 29.03222 13.4 1.5 Simav (Kütahya) 2025-07-02 04:38:01 38.15694 37.55417 7.0 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 2025-07-02 03:57:32 38.26 38.80861 7.0 1.1 Pütürge (Malatya) 2025-07-02 03:53:01 38.235 38.13667 7.0 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 2025-07-02 03:15:26 38.12583 37.79056 7.08 2.7 Doğanşehir (Malatya) 2025-07-02 03:05:35 38.17028 38.54833 7.0 1.1 Battalgazi (Malatya) 2025-07-02 02:52:45 38.55111 40.42556 6.41 1.6 Hani (Diyarbakır) 2025-07-02 01:58:46 40.49111 29.21667 7.0 3.0 Gemlik (Bursa) 2025-07-02 01:36:47 37.02167 28.3075 7.0 1.4 Marmaris (Muğla) 2025-07-02 01:32:52 40.49028 29.22139 8.01 2.7 Gemlik (Bursa) 2025-07-02 00:59:41 38.09111 36.48306 7.02 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

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