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Kütahya deprem bölgesinde mi, Kütahya'da fay hattı var mı? Kütahya'da bugün 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kütahya deprem bölgesinde mi, Kütahya&#039;da fay hattı var mı? Kütahya&#039;da bugün 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
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Kütahya'da son günlerde sıklıkla ufak çaplı sarsıntılar meydana gelmeye başladı.10 Haziran 2025 Salı günü Simav ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem ise Kütahya deprem bölgesi mi, Kütahya'da fay hattı var mı gibi kritik soruları yeniden gündeme geldi.

KÜTAHYA DEPREM BÖLGESİNDE Mİ?

Kütahya Türkiye'nin sismik açıdan en aktif bölgelerinden biri olan Batı Anadolu Fay Sistemi üzerinde konumlanmış bir ilimizdir. Jeolojik konumu sebebi ile Kütahya deprem riski olan iller arasında yer alıyor.

Kütahya deprem bölgesinde mi, Kütahya'da fay hattı var mı? Kütahya'da bugün 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi - 1. Resim

KÜTAHYA'DA FAY HATTI VAR MI?

Kütahya ili sınırları içerisinde ve yakın çevresinde birden fazla aktif fay hattı bulunmaktadır. Fay hatları bölgedeki sismik hareketliliğin ana kaynağını oluşturuyor.

En bilinen ve üzerinde en çok durulan fay hatlarından biri Simav Fayı'dır. Kütahya'nın Simav ilçesinin doğusundan geçen fay, tarihsel olarak yıkıcı depremlere neden olmuş ve bölgenin en aktif sismik zonlarından biri olarak kabul edilmekte.

Gediz Fayı da Kütahya'nın Gediz ilçesinin güneydoğu kısımlarından geçerek Batı Anadolu Fay Sistemi'nin önemli bir parçasını oluşturuyor. Emet-Gediz Fayı ise Gediz ile Emet ilçeleri arasında bir bağlantı görevi görmekte ve bölgenin deprem potansiyelini artıran bir diğer önemli hattır. Kütahya'nın merkezine yakın bölgelerde ise Kütahya Fayı adı verilen fay segmentleri bulunuyor.

Kütahya deprem bölgesinde mi, Kütahya'da fay hattı var mı? Kütahya'da bugün 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi - 2. Resim

KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA

Kütahya bugün meydana gelen bir depremle sarsıldı. Sarsıntı Kütahya'nın Simav ilçesini ve çevresini etkiledi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçüldü. Sarsıntının yerin oldukça sığ bir noktasında, yani 7.71 kilometre derinlikte meydana gelmesi, hissedilirliğini artırdı.

Depremin merkez üssü, Simav ilçesine bağlı Yemişli Mahallesi olarak belirlendi. Yemişli'ye sadece 670 metre mesafede gerçekleşen deprem, Yeni̇ler, Madenköy, Karakoca ve Hamzabey gibi yakın yerleşim yerlerinde de kuvvetli bir şekilde hissedildi.

Deprem sadece Kütahya ile sınırlı kalmayıp komşu iller olan Uşak, Bursa, Balıkesir ve Bilecik'te de hissedildi ve kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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