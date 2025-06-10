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AFAD duyurdu: Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem! İşte ilk veriler...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıkladı.

Kütahya'da saat 13.15'te 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. 7,71 kilometre derinlikteki deprem Kütahya'nın yanı sıra Manisa ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 13.15'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

AFAD duyurdu: Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem! İşte ilk veriler... - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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