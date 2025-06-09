Kütahya beşik gibi sallandı! 5 dakikada bir deprem oldu, AFAD ilk verileri duyurdu

Son deprem Kütahya'da kaydedildi. AFAD Simav'da gece boyu süren sarsıntılara ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı. Bölgede artçılar sürüyor, işte son durum...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Gece İzmir açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki sarsıntı dikkat çekmişti, İstanbul'da da dün öğle saatlerinde yürekler ağza gelmiş, artçı depremin şiddeti 3,2 olarak duyurulmuştu. Son olarak da sismik hareketliliğin devam ettiği Kütahya'da deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi peş peşe meydana gelen depremlere ilişkin ilk verileri paylaştı.

KÜTAHYA BEŞİK GİBİ! 5 DAKİKADA BİR DEPREM OLUYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütahya'nın Simav ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3,3 olarak duyurdu. Saat 03:50 sularında gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 11 kilometre olarak kaydedildi.

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Bu depremden bir kaç dakika sonra başlayan ve aralıksız olarak devam eden artçı sarsıntılar ise bölge halkına büyük korku yaşattı. Simav'da neredeyse her 5 dakikada bir deprem oluyor. AFAD son depremleri internet sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.