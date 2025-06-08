İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu...

Son dakika... İstanbul'da deprem oldu, AFAD Silivri merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden duyurdu. Gece boyu bölgedeki artçılar dikkat çekmişti, işte son durum.

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremle yürekler ağza gelmişti. Marmara bölgesindeki sismik hareketlilik devam etti, artçılara bir yenisi daha eklendi. Son sarsıntı Silivri'de kaydedildi. AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden açıkladı. Öte yandan gece boyu Büyükçekmece merkezli gerçekleşen sarsıntılar dikkat çekmişti.

İSTANBUL'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Silivri olan depremin büyüklüğünü 3,1 olarak duyurdu. Saat 05:48 sularında olan depremin derinliği ise 17 kilometre olarak kaydedildi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.