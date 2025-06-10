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Kütahya deprem son dakika! Kütahya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kütahya deprem son dakika! Kütahya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken vatandaşlar Kütahya deprem mi oldu, Simav deprem mi oldu merak ediyor.

KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA

Kütahya'nın Simav ilçesi beşik gibi sallandı. Yaşanan depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşarken, sarsıntının şiddeti ve merkez üssü merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan ilk veriler depremin 4.5 şiddetinde gerçekleştiğini gösterdi.

Kütahya deprem son dakika! Kütahya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 1. Resim

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

10 Haziran 2025 Salı günü, Kütahya'nın Simav ilçesi meydana gelen depremle sarsıldı. Yerin derinliklerinden gelen hareketlilik bölge sakinlerini kısa süreli de olsa endişelendirdi. 

Kütahya Simav'da yaşanan depremin büyüklüğü 4.5 olarak kaydedildi. Depremin merkez üssü Simav olarak belirlenirken sarsıntının yerin 7.71 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Kütahya deprem son dakika! Kütahya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 2. Resim

SİMAV'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kütahya Simav'da bugün 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı sadece Kütahya ile sınırlı kalmadı. Depremin en yakın hissedildiği iller sırasıyla Uşak (79.38 km), Bursa (107.33 km), Kütahya merkez (114.84 km), Balıkesir (128.37 km) ve Bilecik (150.65 km) olarak belirtildi. Çevre illerde yaşayan vatandaşlar da depremi hissederek kısa süreli tedirginlik yaşadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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