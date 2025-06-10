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Adana'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu, artçılar sürdü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Adana&#039;da gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu, artçılar sürdü
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem Adana'da kaydedildi. AFAD gece yarısı meydana gelen Kozan merkezli depreme ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı, bölgede artçıların devam ettiği öğrenildi.

 Sismik hareketliliğin devam ettiği Kütahya Simav'da aralıksız süren artçı sarsıntılar yürekleri ağza getirirken bir korkutan haber de Adana'dan geldi. Kozan merkezli deprem ve sonrasındaki artçılara ilişkin verileri AFAD paylaştı.  

ADANA'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3,1 olarak duyurdu. Saat 00:36 sularında gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Bu depremden bir kaç dakika sonra başlayan ve peş peşe devam eden artçı sarsıntılar ise bölge halkında endişeye sebep oldu. Yere yakın gerçekleşen depremler kuvvetli hissedilirken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. 

Adana'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu, artçılar sürdü - 1. Resim 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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