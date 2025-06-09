Balıkesir Erdek'te korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Balıkesir'den son dakika bir deprem haberi geldi. Balıkesir'in Erdek ilçesi, 3,5 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı.

Son dakika deprem haberi... Balıkesir'in Erdek ilçesinde saat 20.53'te 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) X'teki sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 3,6 olarak rapor etti.