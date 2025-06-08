Kütahya Simav'da korkutan deprem! İşte ilk veriler

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Haziran 2025 17:56 - Güncelleme: 8 Haziran 2025 17:58 - Güncelleme:

Kütahya'dan son dakika bir deprem haberi geldi. Kütahya'nın Simav ilçesi, 3,3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Korkutan deprem, Balıkesir'in Kütahya'ya sınır ilçelerinde de hissedildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 17,34'te 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 4 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Simav merkezli deprem, Balıkesir'in Kütahya'ya sınır ilçelerinden de hissedildi. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3,1 olarak rapor etti. İlgili Haber Muğla açıklarında son dakika deprem

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Abdullah Aydemir