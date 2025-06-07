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Muğla açıklarında son dakika deprem

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Muğla açıklarında son dakika deprem
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD, Ege Denizi, Muğla açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin saat 19:09'da yaşandığı aktarıldı.

Ege Denizi, Muğla açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin saat 19:09'da yaşandığı bildirdi.

Muğla açıklarında son dakika deprem - 1. Resim

Datça ilçesinden de hissedilen sarsıntının yerin 55.2 kilometre derinliğinde oluştuğu ifade edildi. 

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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