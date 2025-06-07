Muğla açıklarında son dakika deprem
Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
AFAD, Ege Denizi, Muğla açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin saat 19:09'da yaşandığı aktarıldı.
Ege Denizi, Muğla açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin saat 19:09'da yaşandığı bildirdi.
Datça ilçesinden de hissedilen sarsıntının yerin 55.2 kilometre derinliğinde oluştuğu ifade edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru