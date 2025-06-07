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Yunanistan'da korkutan deprem! Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi

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Yunanistan&#039;da korkutan deprem! Tekirdağ ve Edirne&#039;de de hissedildi
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Saat 15.46'da Ege Denizi'nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, Trakya'da da hissedildi. AFAD, depremin merkez üssünün Yunanistan açıklarında, Gökçeada’ya 130 kilometre mesafede olduğunu duyurdu.

Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın Ayion Oros bölgesi açıklarında saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Gökçeada’ya 130 kilometre uzaklıkta olduğunu ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Deprem, başta Tekirdağ ve Edirne olmak üzere Trakya'da bazı bölgelerde de hissedildi. Sosyal medyada kullanıcılar, depremi hissettiklerine dair paylaşımlarda bulundu.

Yunanistan'da korkutan deprem! Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi - 1. Resim

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.

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