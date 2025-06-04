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Türkiye'den de hissedildi! Irak'ta son dakika deprem

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye&#039;den de hissedildi! Irak&#039;ta son dakika deprem
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez üssü Irak'ın Duhok kenti olan ve Şırnak'tan da hissedilen 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Irak'ın Duhok kentide 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

AFAD, depremin Şırnak'ın Silopi ilçesinde de hissedildiğini bildirdi.

Türkiye'den de hissedildi! Irak'ta son dakika deprem - 1. Resim

Depremin saat 20:18'de meydana geldiği belirtildi. 

Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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