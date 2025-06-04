Türkiye'den de hissedildi! Irak'ta son dakika deprem
Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Merkez üssü Irak'ın Duhok kenti olan ve Şırnak'tan da hissedilen 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Irak'ın Duhok kentide 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.
AFAD, depremin Şırnak'ın Silopi ilçesinde de hissedildiğini bildirdi.
Depremin saat 20:18'de meydana geldiği belirtildi.
Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru