"Ateş Çemberi" olarak biliniyor! Ülke şokta: Şiddetli depremle sarsıldılar

Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Haziran 2025 21:17 - Güncelleme: 6 Haziran 2025 21:21 - Güncelleme:

"Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Güney Amerika ülkesi Şili, şiddetli bir depremle sarsıldı. Ülkenin Atacama bölgesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ilk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı rapor edilmedi.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin Atacama bölgesinde 6,4 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Atacama'ya bağlı Diego de Almagro kasabasının 52 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu. DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI YOK Depremin yerin yaklaşık 76,6 kilometre altında meydana geldiği belirtildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ilk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı olmadı. İlgili Haber Deprem sonrası uzmanlardan kritik uyarı! "Amerika'nın bir kısmı haritadan silinebilir" Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir