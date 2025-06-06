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"Ateş Çemberi" olarak biliniyor! Ülke şokta: Şiddetli depremle sarsıldılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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&quot;Ateş Çemberi&quot; olarak biliniyor! Ülke şokta: Şiddetli depremle sarsıldılar
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

"Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Güney Amerika ülkesi Şili, şiddetli bir depremle sarsıldı. Ülkenin Atacama bölgesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ilk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı rapor edilmedi.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin Atacama bölgesinde 6,4 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Atacama'ya bağlı Diego de Almagro kasabasının 52 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI YOK

Depremin yerin yaklaşık 76,6 kilometre altında meydana geldiği belirtildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ilk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı olmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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