Deprem sonrası uzmanlardan kritik uyarı! "Amerika'nın bir kısmı haritadan silinebilir"

Virginia Tech uzmanları, Pasifik’teki aktif fay hattında beklenen büyük bir depremin ardından oluşabilecek 1.000 fitlik "mega-tsunami"nin, Amerika’nın batı kıyısındaki şehirleri haritadan silebileceği uyarısında bulundu.

ABD'li bilim insanları, Pasifik Okyanusu’ndaki Cascadia dalma-batma bölgesinde meydana gelebilecek güçlü bir depremin, 1.000 fit (yaklaşık 300 metre) yüksekliğinde "mega-tsunami" dalgaları oluşturabileceği ve bunun Amerika'nın batı kıyısındaki bölgeleri haritadan silebileceği uyarısında bulundu.

VİRGİNİA TECH'TEN ÇARPICI SENARYO

Virginia Tech Üniversitesi’nden yerbilimciler tarafından hazırlanan ve Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, önümüzdeki 50 yıl içinde 8.0 büyüklüğünde bir depremin meydana gelme ihtimali yüzde 15 olarak hesaplandı.

Deprem senaryosuna göre Seattle ve Portland gibi büyük şehirler yerle bir olabilir, kıyı şeridi 2 metreye kadar çökerken, kara parçalarının yeniden şekillenmesi yıllar alabilir.

"DAKİKALAR İÇİNDE YIKIM OLACAK"

Araştırmanın başyazarı Dr. Tina Dura, muhtemel deprem sonrası yaşanacak tsunami etkisinin iklim değişikliğine bağlı süreçlerden farklı olarak "çok kısa sürede gerçekleşeceğini" vurgulayarak, "Bu tür olaylar adaptasyon ya da hafifletme için zaman bırakmaz" dedi.

ETKİ ALANI GENİŞ: ALASKA VE HAWAİİ DE SAVUNMASIZ

En büyük hasarın güney Washington, kuzey Oregon ve kuzey Kaliforniya'da beklendiği belirtilirken, Alaska ve Hawaii'nin de hem volkanik hem sismik yapıları nedeniyle risk altında olduğu kaydedildi.

Uzmanlara göre, söz konusu fay hattı boyunca 1700 yılından bu yana büyük çaplı bir deprem yaşanmadı ve bu durum bölgedeki enerji birikimini artırıyor.