Milyonları ilgilendiriyor: COVID aşısında kalp krizi riski büyüdü! O yaşlara dikkat

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer ve Moderna'nın COVID-19 aşılarının etiketlerinde 16-25 yaş arası erkekler için kalp iltihabı riski uyarılarının genişletilmesini talep etti.

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer ve Moderna'nın COVID-19 aşılarının etiketlerine, genç erkeklerde kalp iltihabı riskine ilişkin yeni uyarılar eklenmesini istedi. 17 Nisan tarihli resmi mektuplarla firmalara iletilen talep, FDA’nın aşı güvenliği konusunda yaptığı son güncellemeler arasında yer aldı.

CBC News’in haberine göre uzmanlar, kalp iltihabı vakalarının uzun vadede kalp krizine yol açabileceği uyarısında bulundu. Açıklamalara göre, bu tür inflamasyonlar aşılamadan aylar sonra bile kalp fonksiyonlarında bozulmaya neden olabiliyor.

"KALP RİSKİ MİLYONDA 38 VAKAYA KADAR ÇIKIYOR"

FDA'nın talebine gerekçe olarak, 2023-2024 sezonuna ait mRNA aşıları sonrası kalp kası (miyokardit) ve kalp zarı (perikardit) iltihabının görüldüğü güncellenmiş vaka verileri gösterildi. Yeni veriler, en yüksek riskin 16-25 yaş arası erkeklerde görüldüğünü ve milyonda 38 vakaya kadar çıkabildiğini ortaya koydu.

UYARILAR DAHA ÖNCEKİ YAŞ GRUPLARINI DA KAPSIYORDU

Daha önce Pfizer-BioNTech aşısı için 12-17 yaş, Moderna içinse 18-24 yaş aralığında uyarılar bulunuyordu. Ancak FDA, bu sınırların yetersiz olduğunu belirterek her iki firma için de 16-25 yaş aralığını kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti.

MİYOKARDİT BELİRTİLERİ AYLARCA SÜREBİLİYOR

FDA’nın kararına temel oluşturan bilimsel çalışmalarda, bazı genç erkeklerde aşıdan aylar sonra bile göğüs ağrısı, yüksek troponin seviyesi ve kalp MRI’larında anormalliklerin tespit edildiği bildirildi.

FDA, AŞILARDA DAHA FAZLA ÇALIŞMA TALEP EDECEK

Ajans, ayrıca 65 yaş altı sağlıklı yetişkinler için yeni COVID-19 aşılarının onaylanmadan önce daha kapsamlı bilimsel çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini duyurdu.

SİYASİ GÜNDEMLE ÇAKIŞTI

FDA’nın açıklaması, aynı gün ABD Senatosu’nda düzenlenen ve "sağlık yetkililerinin COVID-19 aşılarıyla bağlantılı kalp vakalarını yeterince dikkate alıp almadığı" konulu bir oturumla zamanlama açısından örtüştü. Cumhuriyetçilerin önderliğinde gerçekleştirilen oturumda, FDA’nın geçmişte riskleri küçümsemiş olabileceği yönünde eleştiriler dile getirildi.

FİRMALARDAN HENÜZ RESMİ CEVAP YOK

Pfizer ve Moderna, FDA’nın talebine henüz resmi bir cevap vermedi. Ajans, firmaların bu etiketleme değişikliğine itiraz etmek için 30 gün süresi olduğunu belirtti. Öte yandan, bazı hükümet yetkilileri daha fazla şeffaflık çağrısı yaptı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı sözcüsü Andrew Nixon, CBS News’e yaptığı açıklamada, "Amerikalılar, COVID-19 aşılarının güvenliği ve etkinliği konusunda radikal şeffaflığı hak ediyor. Moderna ve Pfizer bu konuda kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu taşıyor" dedi.