Covid-19 aşısında tehlike devam ediyor! Pıhtı riski 3 kat fazla

Covid-19 aşısı ile ilgili söylentiler devam ederken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü kalp krizi vakalarının, Covid-19 aşıları ve kalp-damar sağlığı üzerindeki etkisi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü Covid-19 aşıları ile kalp sağlığı arasındaki ilişkiyi değerlendirerek aşının etkilerinin devam ettiğini belirtti. Özlü, aşı olmayan bireylerin pıhtılı hastalık geçirme riskinin daha fazla olduğunu açıkladı.

COVİD-19 AŞISI KALP KRİZİNİ TETİKLİYOR MU?

Covid-19 aşısı ile ilgili farklı açıklamalar bulunurken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü konuya açıklık getirdi. Özü, Covid-19 aşısı olmayanların ani kalp krizi riski geçirme olasılığının üç katı daha fazla olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

''Son zamanlarda kamuoyunda tanınmış kişilerin kalp krizi ile erken ölümleri ister istemez hepimizi üzdü. Aynı zamanda, ‘Acaba bu krizlerin, Covid aşıları ile bir ilişkisi var mı?’ şeklinde kuşkular dile getiriliyor. Böyle uzun vadeli yaklaşık 2 yıl boyunca takip edilen ve milyonlarca insanın dahil edildiği çalışmalar var. İngiltere ve İsrail aşılamanın iyi yapıldığı yerler. Bu insanları iki gruba ayırıp, aşılanan ve aşılanmayan grubu takip etmişler.''

Aşı yapılmayanların kalp krizi riskinin daha yüksek olduğunu belirten Özlü, “Yapılan pek çok araştırmada, özellikle Covid-19 geçirenlerde bu tür pıhtı ile ilişkili hastalıkların sayısının çok arttığını da biliyoruz. Bu da aslında aşılanmamakla aldığımız riskin çok fazla büyük olduğunu gösteriyor. Geniş çalışmaların sonuçları, aşı ile ilgili yapılan bu tür spekülasyonların geçersiz olduğunu ortaya koyuyor. Bu tür pıhtı ile ilgili hastalıkların görülmesinin sebebi; pıhtılı hastalıkların kalp-damar sistemiyle, beyin-damar sistemi ile veya toplardamar sistemi ile ilgili hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştıran pek çok risk faktörünün normal yaşamımızda giderek daha fazla yer almaya başlamasıdır” ifadelerini kullandı.

AŞI OLMAYANLARIN PIHTI RİSKİ ÜÇ KAT FAZLA

Özlü yaptığı açıklamalarla dikkat çekerken Covid-19 aşısı olmayanların olanlara kıyasla pıhtılı hastalık geçirme riskinin üç kat daha fazla olduğunu belirtti.

“Yapılan pek çok araştırmada, özellikle Covid-19 geçirenlerde bu tür pıhtı ile ilişkili hastalıkların sayısının çok arttığını da biliyoruz. Bu da aslında aşılanmamakla aldığımız riskin çok fazla büyük olduğunu gösteriyor. Geniş çalışmaların sonuçları, aşı ile ilgili yapılan bu tür spekülasyonların geçersiz olduğunu ortaya koyuyor. Bu tür pıhtı ile ilgili hastalıkların görülmesinin sebebi; pıhtılı hastalıkların kalp-damar sistemiyle, beyin-damar sistemi ile veya toplardamar sistemi ile ilgili hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştıran pek çok risk faktörünün normal yaşamımızda giderek daha fazla yer almaya başlamasıdır”