Yağmur Atacan davalık oldu! Karşılıksız çek verip, sırra kadem bastılar

Denizli'de Yağmur Atacan'ın sahibi olduğu şirketin adı dolandırıcılık iddiasıyla mahkemelik oldu. Denizlili başka bir firmaya karşılıksız çek verdiği iddia edilen Atacan'ın firması ile ilgili konuşan şirket sahibi "Yağmur Atacan'a ulaşmak istedik ama ulaşamadık. Bunun üzerine icra takibi başlattık" dedi.

Denizli'de yaş mama ve konserve üretimi yapan firma, oyuncu Yağmur Atacan'ın Çivril ilçesinde sahibi olduğu şirketle 1 yıl önce ticari faaliyetlere başladı.

Denizlili firmaya, son aylarda alınan ürünlere karşılık olarak söz konusu şirkete ait 761 bin 510 liralık çek verildi. 27 Nisan 2025 tarihli verilen çekin günü geldiğinde bankaya giden firma yetkilileri, aldıkları cevap karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı.

NE ATACAN'A NE ŞİRKETE ULAŞABİLDİLER

Çekin karşılıksız olduğunu öğrenen firma, hem Yağmur Atacan'a hem de şirket çalışanlarına ulaşmaya çalışmaya çalışsa da çabaları yetersiz kaldı. Denizli firmasının şikayeti üzerine başlayan alacak davasında, yargı sürecinin devam ettiği bildirildi.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTILAR

Çözüm için denedikleri tüm yolların sonuçsuz kalması üzerine yargı yoluna başvurduklarını ifade eden mama firması Finans Müdürü Sadri Porhan, "Denizli'de yaş mama ve konserve üreten bir firmayız. Yağmur Atacan'ın sahibi olduğu Xpet Evcil Hayvan Ürünleri şirketiyle yaklaşık 1 yıldır ticari faaliyetlerde bulunuyoruz. Son 2-3 aya ilişkin alınan ürünler için firmaya ait çekler verdi. Bu çeklerden bir tanesinin günü geldi ve bu çek karşılıksız çıktı. Günü gelmemiş çeklerimiz de var. Kendisine ulaşmak istedik ama ulaşamadık. Sonuç olarak kendisi ile ilgili idari ve icra takibi başlattık" dedi.