Savaş uçağı gökyüzünde alev aldı! Malezya ordusundan açıklama
Güncelleme:
Malezya'da korkunç bir olay meydana geldi. Ülkenin hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı, kalkıştan hemen sonra alev aldı. Hava kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “Hemen gerekli adımları atıyoruz ve gelişmeler hakkında bilgilendirme yapacağız” denildi.
Malezya Hava Kuvvetleri’ne ait bir F/A-18D Hornet savaş uçağı, Pahang eyaletinde kalkışın hemen ardından alev aldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın pistten havalandıktan kısa süre sonra yanmaya başladığı görüldü.
SAVAŞ UÇAĞI ALEVLER İÇİNDE KALDI
Yerel gazete Star’ın aktardığına göre, Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri, olayın Kuantan kentindeki Sultan Ahmad Shah Havalimanı’nda saat 21.05’te (1305 GMT) meydana geldiğini açıkladı.
Hava kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “Hemen gerekli adımları atıyoruz ve gelişmeler hakkında bilgilendirme yapacağız” denildi.
