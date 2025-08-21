Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Savaş uçağı gökyüzünde alev aldı! Malezya ordusundan açıklama

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Malezya'da korkunç bir olay meydana geldi. Ülkenin hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı, kalkıştan hemen sonra alev aldı. Hava kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “Hemen gerekli adımları atıyoruz ve gelişmeler hakkında bilgilendirme yapacağız” denildi.

Malezya Hava Kuvvetleri’ne ait bir F/A-18D Hornet savaş uçağı, Pahang eyaletinde kalkışın hemen ardından alev aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın pistten havalandıktan kısa süre sonra yanmaya başladığı görüldü.

Savaş uçağı gökyüzünde alev aldı! Malezya ordusundan açıklama - 1. Resim

SAVAŞ UÇAĞI ALEVLER İÇİNDE KALDI

Yerel gazete Star’ın aktardığına göre, Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri, olayın Kuantan kentindeki Sultan Ahmad Shah Havalimanı’nda saat 21.05’te (1305 GMT) meydana geldiğini açıkladı.

Savaş uçağı gökyüzünde alev aldı! Malezya ordusundan açıklama - 2. Resim

Hava kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “Hemen gerekli adımları atıyoruz ve gelişmeler hakkında bilgilendirme yapacağız” denildi.

