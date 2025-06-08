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Ege Denizi'nde korkutan deprem! İzmir sallandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ege Denizi&#039;nde korkutan deprem! İzmir sallandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ege Denizi'nden son dakika bir deprem haberi geldi. İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir kent merkezinde hissedildi.

Son dakika deprem haberi... Ege Denizi, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 20.40'ta 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 6,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Karaburun açıklarındaki 3,5'lik deprem, Karaburun'un yanı sıra İzmir kent merkezinde de hissedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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