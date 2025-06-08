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Güney Amerika'da korkutan deprem: Kolombiya 6,5 büyüklüğünde sarsıldı

Kaynak: Dış Haberler
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Güney Amerika&#039;da korkutan deprem: Kolombiya 6,5 büyüklüğünde sarsıldı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Kolombiya'nın merkezinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin etkisi başkent Bogota başta olmak üzere birçok şehirde hissedildi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da büyük çaplı hasar bildirilmezken, halk sokaklara döküldü.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Kolombiya’nın iç kesimlerinde yer alan Meta bölgesi olarak belirlendi. Yerel saatle sabaha karşı meydana gelen sarsıntı yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.  6,5 büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.

"ARTÇI SARSINTILAR OLABİLİR"

Yetkililer, depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Kolombiya Sismoloji Kurumu tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların güvenlik önlemlerine dikkat etmeleri ve resmi duyuruları takip etmeleri istendi.

ŞEHİR MERKEZLERİNDE KISA SÜRELİ KESİNTİLER YAŞANDI

Bogota, Medellin ve Cali gibi büyük şehirlerde bazı bölgelerde elektrik ve iletişim hatlarında kısa süreli kesintiler yaşandığı bildirildi. Okullar ve kamu binaları önlem amaçlı geçici süreyle boşaltıldı.

KOLOMBİYA, AKTİF DEPREM KUŞAĞINDA

Kolombiya, Güney Amerika'nın aktif sismik bölgelerinden biri olarak biliniyor. Ülke, And Dağları'nın etkisiyle sık sık orta ve yüksek şiddette depremlerle karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: Dış Haberler

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