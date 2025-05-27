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Kocaeli deprem son dakika! Kocaeli deprem bölgesinde mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kocaeli deprem son dakika! Kocaeli deprem bölgesinde mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kocaeli’de meydana gelen deprem paniğe yol açtı. Son dakika deprem haberlerine göre 2.9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından vatandaşlar depremin merkezini ve bölgenin risk durumunu merak etmeye başladı.

Kocaeli, 27 Mayıs Salı günü meydana gelen bir depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre Kartepe merkezli olarak kaydedilen depremin büyüklüğü 2.9, derinliği ise 7.7 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süreli sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi. 

Özellikle 1999 Gölcük Depremi’nin acı hatıralarını hala taşıyan şehirde yaşanan bu küçük çaplı deprem bile korkuyu yeniden alevlendirdi. Peki Kocaeli gerçekten deprem açısından riskli bir bölgede mi?

KOCAELİ DEPREM SON DAKİKA

Kocaeli’de 27 Mayıs Salı günü 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Kartepe merkezli depremin derinliğini 7.7 olarak açıkladı.

Kocaeli deprem son dakika! Kocaeli deprem bölgesinde mi? - 1. Resim

KOCAELİ DEPREM BÖLGESİNDE Mİ?

Kocaeli, Türkiye’nin deprem riski en yüksek illerinden biri olarak yer alıyor. 1.bölge deprem bölgesi olan Kocaeli sınırlarından Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın geçmesi deprem riskini artırıyor. Türkiye’nin sismik olarak en aktif hattı olan bu fay, zaman zaman küçük ve orta şiddette depremler üretebiliyor.

1999 yılında yaşanan ve 7.4 büyüklüğünde olan Gölcük Depremi de  Kocaeli’nin ne kadar kırılgan bir yapı üzerinde bulunduğunu çarpıcı biçimde ortaya koymuştu.

Kocaeli deprem son dakika! Kocaeli deprem bölgesinde mi? - 2. Resim

KOCAELİ'NİN HANGİ İLÇELERİ RİSK ALTINDA?

Kuzey Anadolu Fay Zonu, Kocaeli’nin birçok ilçesinden geçiyor. Özellikle Gölcük, Kartepe, Başiskele ve Derince gibi ilçeler bu fay hattının etkisi altında yer alıyor. Bu bölgelerde zeminin alüvyon yapıda olması, sarsıntıların daha şiddetli hissedilmesine yol açabiliyor. 

KOCAELİ KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİ?

Kocaeli aktif fay hatlarının üzerinde bulunduğundan deprem riski en yüksek illerden biridir. Kocaeli’nin büyük kısmı 1. derece deprem bölgesi içerisinde sınıflandırılıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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