Şimdi deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 27 Mayıs 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem listesi
Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Türkiye'de yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri kamuoyu tarafından paylaşılıyor. Buna göre, 27 Mayıs tarihli en son depremleri yakından takip ediyor.
Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde birçok deprem oldu. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına cevap arıyor.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri paylaşması üzerine yaşanan tüm depremler detaylı bilgilere ulaşılabiliyor. İşte, 27 Mayıs 2025 Salı son dakika depremler listesi...
ŞİMDİ DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son ölçümlere göre, saat 08.58'de Balıkesir Sırıncavus merkezli 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 08:19’da Uşak Eşme'de merkezli bir deprem oldu.
AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ 26 MAYIS 2025
|Tarih (TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik (km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2025-05-27 08:19:51
|38.46889
|29.06222
|7.01
|ML
|0.9
|Eşme (Uşak)
|2025-05-27 08:18:02
|37.62028
|35.88083
|7.0
|ML
|1.6
|Kozan (Adana)
|2025-05-27 08:06:09
|39.36056
|26.32528
|5.77
|ML
|1.4
|Ege Denizi, Midilli Adası – [14.60 km] Ayvacık (Çanakkale)
|2025-05-27 07:56:50
|36.29222
|31.64194
|18.36
|ML
|1.8
|Akdeniz – [39.15 km] Alanya (Antalya)
|2025-05-27 07:12:52
|37.78583
|37.70472
|5.54
|ML
|1.3
|Gölbaşı (Adıyaman)
|2025-05-27 06:37:05
|38.27694
|38.73083
|10.95
|ML
|1.3
|Pütürge (Malatya)
|2025-05-27 06:09:41
|38.11833
|36.90889
|7.03
|ML
|1.6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2025-05-27 05:44:00
|39.33611
|25.55417
|10.51
|ML
|1.6
|Ege Denizi – [46.85 km] Ayvacık (Çanakkale)
|2025-05-27 05:07:27
|39.19028
|40.305
|6.87
|ML
|1.7
|Kiğı (Bingöl)
|2025-05-27 04:26:41
|37.14194
|27.83972
|7.04
|ML
|1.4
|Milas (Muğla)
|2025-05-27 04:24:00
|37.3
|36.80167
|9.9
|ML
|1.5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|2025-05-27 03:44:15
|38.15806
|37.75167
|8.82
|ML
|2.2
|Doğanşehir (Malatya)
|2025-05-27 03:12:27
|39.7775
|40.915
|6.93
|ML
|1.6
|Çat (Erzurum)
|2025-05-27 03:00:25
|38.58139
|44.30722
|6.72
|ML
|1.4
|Saray (Van)
|2025-05-27 02:48:03
|36.10556
|35.99361
|8.23
|ML
|3.0
|Samandağ (Hatay)
|2025-05-27 01:31:30
|40.73417
|27.99139
|6.88
|ML
|1.4
|Marmara Denizi – [25.89 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|2025-05-27 00:32:57
|38.16167
|38.12194
|6.97
|ML
|0.8
|Yeşilyurt (Malatya)
|2025-05-26 23:54:36
|39.23778
|40.25
|7.17
|ML
|1.9
|Kiğı (Bingöl)
|2025-05-26 23:54:31
|39.19444
|28.94528
|10.82
|ML
|0.9
|Simav (Kütahya)
|2025-05-26 23:48:37
|39.21528
|40.27028
|7.13
|ML
|1.9
|Kiğı (Bingöl)
|2025-05-26 23:37:01
|37.85833
|26.97722
|6.95
|ML
|3.1
|Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [20.86 km] Menderes (İzmir)
|2025-05-26 23:27:44
|38.30111
|38.25444
|6.81
|ML
|1.5
|Yeşilyurt (Malatya)
|2025-05-26 23:16:19
|41.05583
|42.3725
|7.01
|ML
|1.9
|Merkez (Ardahan)
|2025-05-26 23:12:32
|39.23611
|40.27111
|5.87
|ML
|2.8
|Kiğı (Bingöl)
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ 26 MAYIS 2025
|Tarih
|Saat
|Enlem (N)
|Boylam (E)
|Derinlik (km)
|ML
|Yer
|2025-05-27
|08:58:44
|40.3213
|27.7050
|5.4
|2.0
|SIRINCAVUS-BANDIRMA (BALIKESIR)
|2025-05-27
|08:06:07
|39.3623
|26.2672
|15.8
|1.7
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|2025-05-27
|07:56:48
|36.1960
|31.6117
|29.0
|2.3
|ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
|2025-05-27
|06:09:40
|38.1505
|36.9315
|16.8
|1.6
|SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAŞ)
|2025-05-27
|05:44:00
|39.3735
|25.5312
|11.6
|1.9
|EGE DENIZI
|2025-05-27
|05:30:05
|36.6958
|25.6217
|8.0
|2.2
|EGE DENIZI
|2025-05-27
|05:07:27
|39.2277
|40.2980
|8.2
|1.7
|DALLICA-KIĞI (BİNGÖL)
|2025-05-27
|04:45:57
|36.6777
|25.5957
|12.4
|2.5
|EGE DENIZI
|2025-05-27
|04:26:40
|37.1530
|27.8582
|5.2
|1.4
|BAĞDAMLARI-MİLAS (MUĞLA)
|2025-05-27
|04:23:59
|37.2843
|36.8273
|8.1
|1.6
|MİNEHÜYÜK-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ)
|2025-05-27
|03:44:13
|38.1417
|37.7827
|5.5
|2.3
|ÇAVUŞLU-DOĞANŞEHİR (MALATYA)
|2025-05-27
|03:12:25
|39.7758
|40.9522
|6.3
|1.7
|YAYLASUYU-ÇAT (ERZURUM)
|2025-05-27
|03:00:26
|38.6230
|44.0900
|9.0
|1.6
|MOLLATOPUZ-OZALP (VAN)
|2025-05-27
|02:48:02
|36.1038
|35.9830
|10.7
|3.1
|VAKIFLI-SAMANDAĞ (HATAY)
|2025-05-27
|01:31:30
|40.8050
|27.9508
|11.9
|1.7
|MARMARA DENIZİ
|2025-05-26
|23:37:01
|37.8532
|26.9707
|4.5
|3.0
|KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
|2025-05-26
|20:13:13
|39.1993
|40.2800
|5.0
|3.7
|DARKÖPRÜ-KIĞI (BİNGÖL)