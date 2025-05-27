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Şimdi deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 27 Mayıs 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şimdi deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 27 Mayıs 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem listesi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Türkiye'de yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri kamuoyu tarafından paylaşılıyor. Buna göre, 27 Mayıs tarihli en son depremleri yakından takip ediyor.

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde birçok deprem oldu. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına cevap arıyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri paylaşması üzerine yaşanan tüm depremler detaylı bilgilere ulaşılabiliyor. İşte, 27 Mayıs 2025 Salı son dakika depremler listesi...

Şimdi deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 27 Mayıs 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem listesi - 1. Resim

ŞİMDİ DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son ölçümlere göre, saat 08.58'de Balıkesir Sırıncavus merkezli 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 08:19’da Uşak Eşme'de merkezli bir deprem oldu.

Şimdi deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 27 Mayıs 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem listesi - 2. Resim

AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ 26 MAYIS 2025

Tarih (TS)EnlemBoylamDerinlik (km)TipBüyüklükYer
2025-05-27 08:19:5138.4688929.062227.01ML0.9Eşme (Uşak)
2025-05-27 08:18:0237.6202835.880837.0ML1.6Kozan (Adana)
2025-05-27 08:06:0939.3605626.325285.77ML1.4Ege Denizi, Midilli Adası – [14.60 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-05-27 07:56:5036.2922231.6419418.36ML1.8Akdeniz – [39.15 km] Alanya (Antalya)
2025-05-27 07:12:5237.7858337.704725.54ML1.3Gölbaşı (Adıyaman)
2025-05-27 06:37:0538.2769438.7308310.95ML1.3Pütürge (Malatya)
2025-05-27 06:09:4138.1183336.908897.03ML1.6Göksun (Kahramanmaraş)
2025-05-27 05:44:0039.3361125.5541710.51ML1.6Ege Denizi – [46.85 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-05-27 05:07:2739.1902840.3056.87ML1.7Kiğı (Bingöl)
2025-05-27 04:26:4137.1419427.839727.04ML1.4Milas (Muğla)
2025-05-27 04:24:0037.336.801679.9ML1.5Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-05-27 03:44:1538.1580637.751678.82ML2.2Doğanşehir (Malatya)
2025-05-27 03:12:2739.777540.9156.93ML1.6Çat (Erzurum)
2025-05-27 03:00:2538.5813944.307226.72ML1.4Saray (Van)
2025-05-27 02:48:0336.1055635.993618.23ML3.0Samandağ (Hatay)
2025-05-27 01:31:3040.7341727.991396.88ML1.4Marmara Denizi – [25.89 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-05-27 00:32:5738.1616738.121946.97ML0.8Yeşilyurt (Malatya)
2025-05-26 23:54:3639.2377840.257.17ML1.9Kiğı (Bingöl)
2025-05-26 23:54:3139.1944428.9452810.82ML0.9Simav (Kütahya)
2025-05-26 23:48:3739.2152840.270287.13ML1.9Kiğı (Bingöl)
2025-05-26 23:37:0137.8583326.977226.95ML3.1Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [20.86 km] Menderes (İzmir)
2025-05-26 23:27:4438.3011138.254446.81ML1.5Yeşilyurt (Malatya)
2025-05-26 23:16:1941.0558342.37257.01ML1.9Merkez (Ardahan)
2025-05-26 23:12:3239.2361140.271115.87ML2.8Kiğı (Bingöl)

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ 26 MAYIS 2025

TarihSaatEnlem (N)Boylam (E)Derinlik (km)MLYer
2025-05-2708:58:4440.321327.70505.42.0SIRINCAVUS-BANDIRMA (BALIKESIR)
2025-05-2708:06:0739.362326.267215.81.7MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2025-05-2707:56:4836.196031.611729.02.3ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2025-05-2706:09:4038.150536.931516.81.6SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAŞ)
2025-05-2705:44:0039.373525.531211.61.9EGE DENIZI
2025-05-2705:30:0536.695825.62178.02.2EGE DENIZI
2025-05-2705:07:2739.227740.29808.21.7DALLICA-KIĞI (BİNGÖL)
2025-05-2704:45:5736.677725.595712.42.5EGE DENIZI
2025-05-2704:26:4037.153027.85825.21.4BAĞDAMLARI-MİLAS (MUĞLA)
2025-05-2704:23:5937.284336.82738.11.6MİNEHÜYÜK-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ)
2025-05-2703:44:1338.141737.78275.52.3ÇAVUŞLU-DOĞANŞEHİR (MALATYA)
2025-05-2703:12:2539.775840.95226.31.7YAYLASUYU-ÇAT (ERZURUM)
2025-05-2703:00:2638.623044.09009.01.6MOLLATOPUZ-OZALP (VAN)
2025-05-2702:48:0236.103835.983010.73.1VAKIFLI-SAMANDAĞ (HATAY)
2025-05-2701:31:3040.805027.950811.91.7MARMARA DENIZİ
2025-05-2623:37:0137.853226.97074.53.0KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2025-05-2620:13:1339.199340.28005.03.7DARKÖPRÜ-KIĞI (BİNGÖL)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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