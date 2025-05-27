Şimdi deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 27 Mayıs 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mayıs 2025 09:31 - Güncelleme: 27 Mayıs 2025 09:32 - Güncelleme:

Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Türkiye'de yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri kamuoyu tarafından paylaşılıyor. Buna göre, 27 Mayıs tarihli en son depremleri yakından takip ediyor.

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde birçok deprem oldu. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına cevap arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri paylaşması üzerine yaşanan tüm depremler detaylı bilgilere ulaşılabiliyor. İşte, 27 Mayıs 2025 Salı son dakika depremler listesi... ŞİMDİ DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE? Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son ölçümlere göre, saat 08.58'de Balıkesir Sırıncavus merkezli 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 08:19’da Uşak Eşme'de merkezli bir deprem oldu. AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ 26 MAYIS 2025 Tarih (TS) Enlem Boylam Derinlik (km) Tip Büyüklük Yer 2025-05-27 08:19:51 38.46889 29.06222 7.01 ML 0.9 Eşme (Uşak) 2025-05-27 08:18:02 37.62028 35.88083 7.0 ML 1.6 Kozan (Adana) 2025-05-27 08:06:09 39.36056 26.32528 5.77 ML 1.4 Ege Denizi, Midilli Adası – [14.60 km] Ayvacık (Çanakkale) 2025-05-27 07:56:50 36.29222 31.64194 18.36 ML 1.8 Akdeniz – [39.15 km] Alanya (Antalya) 2025-05-27 07:12:52 37.78583 37.70472 5.54 ML 1.3 Gölbaşı (Adıyaman) 2025-05-27 06:37:05 38.27694 38.73083 10.95 ML 1.3 Pütürge (Malatya) 2025-05-27 06:09:41 38.11833 36.90889 7.03 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 2025-05-27 05:44:00 39.33611 25.55417 10.51 ML 1.6 Ege Denizi – [46.85 km] Ayvacık (Çanakkale) 2025-05-27 05:07:27 39.19028 40.305 6.87 ML 1.7 Kiğı (Bingöl) 2025-05-27 04:26:41 37.14194 27.83972 7.04 ML 1.4 Milas (Muğla) 2025-05-27 04:24:00 37.3 36.80167 9.9 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 2025-05-27 03:44:15 38.15806 37.75167 8.82 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya) 2025-05-27 03:12:27 39.7775 40.915 6.93 ML 1.6 Çat (Erzurum) 2025-05-27 03:00:25 38.58139 44.30722 6.72 ML 1.4 Saray (Van) 2025-05-27 02:48:03 36.10556 35.99361 8.23 ML 3.0 Samandağ (Hatay) 2025-05-27 01:31:30 40.73417 27.99139 6.88 ML 1.4 Marmara Denizi – [25.89 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 2025-05-27 00:32:57 38.16167 38.12194 6.97 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya) 2025-05-26 23:54:36 39.23778 40.25 7.17 ML 1.9 Kiğı (Bingöl) 2025-05-26 23:54:31 39.19444 28.94528 10.82 ML 0.9 Simav (Kütahya) 2025-05-26 23:48:37 39.21528 40.27028 7.13 ML 1.9 Kiğı (Bingöl) 2025-05-26 23:37:01 37.85833 26.97722 6.95 ML 3.1 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [20.86 km] Menderes (İzmir) 2025-05-26 23:27:44 38.30111 38.25444 6.81 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 2025-05-26 23:16:19 41.05583 42.3725 7.01 ML 1.9 Merkez (Ardahan) 2025-05-26 23:12:32 39.23611 40.27111 5.87 ML 2.8 Kiğı (Bingöl) KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ 26 MAYIS 2025 Tarih Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) ML Yer 2025-05-27 08:58:44 40.3213 27.7050 5.4 2.0 SIRINCAVUS-BANDIRMA (BALIKESIR) 2025-05-27 08:06:07 39.3623 26.2672 15.8 1.7 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2025-05-27 07:56:48 36.1960 31.6117 29.0 2.3 ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ) 2025-05-27 06:09:40 38.1505 36.9315 16.8 1.6 SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAŞ) 2025-05-27 05:44:00 39.3735 25.5312 11.6 1.9 EGE DENIZI 2025-05-27 05:30:05 36.6958 25.6217 8.0 2.2 EGE DENIZI 2025-05-27 05:07:27 39.2277 40.2980 8.2 1.7 DALLICA-KIĞI (BİNGÖL) 2025-05-27 04:45:57 36.6777 25.5957 12.4 2.5 EGE DENIZI 2025-05-27 04:26:40 37.1530 27.8582 5.2 1.4 BAĞDAMLARI-MİLAS (MUĞLA) 2025-05-27 04:23:59 37.2843 36.8273 8.1 1.6 MİNEHÜYÜK-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) 2025-05-27 03:44:13 38.1417 37.7827 5.5 2.3 ÇAVUŞLU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) 2025-05-27 03:12:25 39.7758 40.9522 6.3 1.7 YAYLASUYU-ÇAT (ERZURUM) 2025-05-27 03:00:26 38.6230 44.0900 9.0 1.6 MOLLATOPUZ-OZALP (VAN) 2025-05-27 02:48:02 36.1038 35.9830 10.7 3.1 VAKIFLI-SAMANDAĞ (HATAY) 2025-05-27 01:31:30 40.8050 27.9508 11.9 1.7 MARMARA DENIZİ 2025-05-26 23:37:01 37.8532 26.9707 4.5 3.0 KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) 2025-05-26 20:13:13 39.1993 40.2800 5.0 3.7 DARKÖPRÜ-KIĞI (BİNGÖL) İlgili Haber Az önce deprem nerede oldu? 26 Mayıs 2025 son dakika deprem listesi!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin