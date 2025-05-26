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Az önce deprem nerede oldu? 26 Mayıs 2025 son dakika deprem listesi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Az önce deprem nerede oldu? 26 Mayıs 2025 son dakika deprem listesi!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD, Kandilli deprem son dakika deprem listesini anbean güncellemeye devam ediyor. Yaşadığı yerde ve yakınında deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son nerede deprem olduğunu öğreniyor.

Ülkenin dört bir yanında son depremler yaşanmaya devam ediyor. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri arama motorlarında sorgulatılıyor.

Fay hattının geçtiği Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler oluyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen son depremler.

Az önce deprem nerede oldu? 26 Mayıs 2025 son dakika deprem listesi! - 1. Resim

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 26 MAYIS 2025

Son deprem verilerine göre bugün büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. Bugün 08.43'te Akdeniz - İskenderun Körfezi'nde 2.0 deprem oldu. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.

Son olarak 08.56'da Malatya'nı Battalgazi ilçesinde 1.6 büyüklüğünde deprem oldu.  Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.

Az önce deprem nerede oldu? 26 Mayıs 2025 son dakika deprem listesi! - 2. Resim

AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ 26 MAYIS

Tarih (TS)EnlemBoylamDerinlik (km)TipBüyüklükYer
2025-05-26 08:56:1238.1472238.5819410.3ML1.6Battalgazi (Malatya)
2025-05-26 08:49:5437.6852929.233337.0ML2.4Pamukkale (Denizli)
2025-05-26 08:43:5136.6986136.062227.0ML2.0Akdeniz - İskenderun Körfezi - [14.42 km] Payas (Hatay)
2025-05-26 08:32:1538.2858338.637508.11ML1.2Battalgazi (Malatya)
2025-05-26 06:05:1037.0619430.650567.63ML1.3Kepez (Antalya)
2025-05-26 05:57:2636.2533335.976677.0ML1.4Samandağ (Hatay)
2025-05-26 05:14:3539.2022240.2805618.01ML2.0Kiğı (Bingöl)
2025-05-26 05:13:4938.2233338.725566.46ML0.9Pütürge (Malatya)
2025-05-26 05:08:0638.2811137.768617.0ML1.1Akçadağ (Malatya)
2025-05-26 04:58:0138.3597238.822507.0ML0.9Kale (Malatya)
2025-05-26 04:57:5036.8066736.443618.21ML1.8Hassa (Hatay)
2025-05-26 04:37:1538.7455643.458337.07ML1.5Tuşba (Van)
2025-05-26 04:33:1536.6169436.391677.0ML1.4Kırıkhan (Hatay)
2025-05-26 04:31:0840.8411128.262505.31ML1.8Marmara Denizi - [25.11 km] Silivri (İstanbul)
2025-05-26 04:20:5039.4663940.337506.95ML2.0Yedisu (Bingöl)
2025-05-26 04:14:1237.9338928.822227.38ML0.9Sarayköy (Denizli)
2025-05-26 03:57:1740.8086128.310837.0ML2.1Marmara Denizi - [27.23 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-05-26 03:46:5038.4722239.150567.0ML1.7Sivrice (Elazığ)
2025-05-26 03:31:0539.8397238.990837.0ML2.0Refahiye (Erzincan)

Dilersen tabloyu Excel formatında da verebilirim.

ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

26 MAYIS KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

 ZamanYer Enlem / Boylam Derinlik (km) Büyüklük (ML)
09:13:14Yunanistan40.3697 / 24.12157.01.9
08:49:54Karataş (Denizli)37.6767 / 29.250311.82.0
08:43:50İskenderun Körfezi (Akdeniz)36.7093 / 36.01709.92.0
07:12:21Ege Denizi35.7827 / 25.49828.22.1
06:05:11Kömürcüler-Döşemealtı (Antalya)37.0898 / 30.60125.41.5
05:30:52Şahinyurdu-Gemlik (Bursa)40.4840 / 29.17355.61.0
05:14:35Darköprü-Kiğı (Bingöl)39.1982 / 40.25885.52.2
04:57:50Eğribucak-Hassa (Hatay)36.7418 / 36.45878.31.7
04:31:08Silivri Açıkları (Marmara Denizi - İstanbul)40.8423 / 28.281719.42.1
04:14:12Kabağaç-Sarayköy (Denizli)37.9357 / 28.803218.11.0
03:57:17Marmara Denizi40.8468 / 28.289810.11.9
03:01:44Otmanlar-Köyceğiz (Muğla)37.0402 / 28.94925.52.1

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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