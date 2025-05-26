Az önce deprem nerede oldu? 26 Mayıs 2025 son dakika deprem listesi!
AFAD, Kandilli deprem son dakika deprem listesini anbean güncellemeye devam ediyor. Yaşadığı yerde ve yakınında deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son nerede deprem olduğunu öğreniyor.
Ülkenin dört bir yanında son depremler yaşanmaya devam ediyor. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri arama motorlarında sorgulatılıyor.
Fay hattının geçtiği Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler oluyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen son depremler.
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 26 MAYIS 2025
Son deprem verilerine göre bugün büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. Bugün 08.43'te Akdeniz - İskenderun Körfezi'nde 2.0 deprem oldu. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.
Son olarak 08.56'da Malatya'nı Battalgazi ilçesinde 1.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.
AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ 26 MAYIS
|Tarih (TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik (km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2025-05-26 08:56:12
|38.14722
|38.58194
|10.3
|ML
|1.6
|Battalgazi (Malatya)
|2025-05-26 08:49:54
|37.68529
|29.23333
|7.0
|ML
|2.4
|Pamukkale (Denizli)
|2025-05-26 08:43:51
|36.69861
|36.06222
|7.0
|ML
|2.0
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [14.42 km] Payas (Hatay)
|2025-05-26 08:32:15
|38.28583
|38.63750
|8.11
|ML
|1.2
|Battalgazi (Malatya)
|2025-05-26 06:05:10
|37.06194
|30.65056
|7.63
|ML
|1.3
|Kepez (Antalya)
|2025-05-26 05:57:26
|36.25333
|35.97667
|7.0
|ML
|1.4
|Samandağ (Hatay)
|2025-05-26 05:14:35
|39.20222
|40.28056
|18.01
|ML
|2.0
|Kiğı (Bingöl)
|2025-05-26 05:13:49
|38.22333
|38.72556
|6.46
|ML
|0.9
|Pütürge (Malatya)
|2025-05-26 05:08:06
|38.28111
|37.76861
|7.0
|ML
|1.1
|Akçadağ (Malatya)
|2025-05-26 04:58:01
|38.35972
|38.82250
|7.0
|ML
|0.9
|Kale (Malatya)
|2025-05-26 04:57:50
|36.80667
|36.44361
|8.21
|ML
|1.8
|Hassa (Hatay)
|2025-05-26 04:37:15
|38.74556
|43.45833
|7.07
|ML
|1.5
|Tuşba (Van)
|2025-05-26 04:33:15
|36.61694
|36.39167
|7.0
|ML
|1.4
|Kırıkhan (Hatay)
|2025-05-26 04:31:08
|40.84111
|28.26250
|5.31
|ML
|1.8
|Marmara Denizi - [25.11 km] Silivri (İstanbul)
|2025-05-26 04:20:50
|39.46639
|40.33750
|6.95
|ML
|2.0
|Yedisu (Bingöl)
|2025-05-26 04:14:12
|37.93389
|28.82222
|7.38
|ML
|0.9
|Sarayköy (Denizli)
|2025-05-26 03:57:17
|40.80861
|28.31083
|7.0
|ML
|2.1
|Marmara Denizi - [27.23 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|2025-05-26 03:46:50
|38.47222
|39.15056
|7.0
|ML
|1.7
|Sivrice (Elazığ)
|2025-05-26 03:31:05
|39.83972
|38.99083
|7.0
|ML
|2.0
|Refahiye (Erzincan)
Dilersen tabloyu Excel formatında da verebilirim.
ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
26 MAYIS KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ
|Zaman
|Yer
|Enlem / Boylam
|Derinlik (km)
|Büyüklük (ML)
|09:13:14
|Yunanistan
|40.3697 / 24.1215
|7.0
|1.9
|08:49:54
|Karataş (Denizli)
|37.6767 / 29.2503
|11.8
|2.0
|08:43:50
|İskenderun Körfezi (Akdeniz)
|36.7093 / 36.0170
|9.9
|2.0
|07:12:21
|Ege Denizi
|35.7827 / 25.4982
|8.2
|2.1
|06:05:11
|Kömürcüler-Döşemealtı (Antalya)
|37.0898 / 30.6012
|5.4
|1.5
|05:30:52
|Şahinyurdu-Gemlik (Bursa)
|40.4840 / 29.1735
|5.6
|1.0
|05:14:35
|Darköprü-Kiğı (Bingöl)
|39.1982 / 40.2588
|5.5
|2.2
|04:57:50
|Eğribucak-Hassa (Hatay)
|36.7418 / 36.4587
|8.3
|1.7
|04:31:08
|Silivri Açıkları (Marmara Denizi - İstanbul)
|40.8423 / 28.2817
|19.4
|2.1
|04:14:12
|Kabağaç-Sarayköy (Denizli)
|37.9357 / 28.8032
|18.1
|1.0
|03:57:17
|Marmara Denizi
|40.8468 / 28.2898
|10.1
|1.9
|03:01:44
|Otmanlar-Köyceğiz (Muğla)
|37.0402 / 28.9492
|5.5
|2.1