Az önce deprem nerede oldu? 26 Mayıs 2025 son dakika deprem listesi!

AFAD, Kandilli deprem son dakika deprem listesini anbean güncellemeye devam ediyor. Yaşadığı yerde ve yakınında deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son nerede deprem olduğunu öğreniyor.

Ülkenin dört bir yanında son depremler yaşanmaya devam ediyor. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri arama motorlarında sorgulatılıyor.

Fay hattının geçtiği Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler oluyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen son depremler.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 26 MAYIS 2025

Son deprem verilerine göre bugün büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. Bugün 08.43'te Akdeniz - İskenderun Körfezi'nde 2.0 deprem oldu. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.

Son olarak 08.56'da Malatya'nı Battalgazi ilçesinde 1.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.

AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ 26 MAYIS

Tarih (TS) Enlem Boylam Derinlik (km) Tip Büyüklük Yer 2025-05-26 08:56:12 38.14722 38.58194 10.3 ML 1.6 Battalgazi (Malatya) 2025-05-26 08:49:54 37.68529 29.23333 7.0 ML 2.4 Pamukkale (Denizli) 2025-05-26 08:43:51 36.69861 36.06222 7.0 ML 2.0 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [14.42 km] Payas (Hatay) 2025-05-26 08:32:15 38.28583 38.63750 8.11 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) 2025-05-26 06:05:10 37.06194 30.65056 7.63 ML 1.3 Kepez (Antalya) 2025-05-26 05:57:26 36.25333 35.97667 7.0 ML 1.4 Samandağ (Hatay) 2025-05-26 05:14:35 39.20222 40.28056 18.01 ML 2.0 Kiğı (Bingöl) 2025-05-26 05:13:49 38.22333 38.72556 6.46 ML 0.9 Pütürge (Malatya) 2025-05-26 05:08:06 38.28111 37.76861 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya) 2025-05-26 04:58:01 38.35972 38.82250 7.0 ML 0.9 Kale (Malatya) 2025-05-26 04:57:50 36.80667 36.44361 8.21 ML 1.8 Hassa (Hatay) 2025-05-26 04:37:15 38.74556 43.45833 7.07 ML 1.5 Tuşba (Van) 2025-05-26 04:33:15 36.61694 36.39167 7.0 ML 1.4 Kırıkhan (Hatay) 2025-05-26 04:31:08 40.84111 28.26250 5.31 ML 1.8 Marmara Denizi - [25.11 km] Silivri (İstanbul) 2025-05-26 04:20:50 39.46639 40.33750 6.95 ML 2.0 Yedisu (Bingöl) 2025-05-26 04:14:12 37.93389 28.82222 7.38 ML 0.9 Sarayköy (Denizli) 2025-05-26 03:57:17 40.80861 28.31083 7.0 ML 2.1 Marmara Denizi - [27.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) 2025-05-26 03:46:50 38.47222 39.15056 7.0 ML 1.7 Sivrice (Elazığ) 2025-05-26 03:31:05 39.83972 38.99083 7.0 ML 2.0 Refahiye (Erzincan)

Dilersen tabloyu Excel formatında da verebilirim.

ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

26 MAYIS KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Zaman Yer Enlem / Boylam Derinlik (km) Büyüklük (ML) 09:13:14 Yunanistan 40.3697 / 24.1215 7.0 1.9 08:49:54 Karataş (Denizli) 37.6767 / 29.2503 11.8 2.0 08:43:50 İskenderun Körfezi (Akdeniz) 36.7093 / 36.0170 9.9 2.0 07:12:21 Ege Denizi 35.7827 / 25.4982 8.2 2.1 06:05:11 Kömürcüler-Döşemealtı (Antalya) 37.0898 / 30.6012 5.4 1.5 05:30:52 Şahinyurdu-Gemlik (Bursa) 40.4840 / 29.1735 5.6 1.0 05:14:35 Darköprü-Kiğı (Bingöl) 39.1982 / 40.2588 5.5 2.2 04:57:50 Eğribucak-Hassa (Hatay) 36.7418 / 36.4587 8.3 1.7 04:31:08 Silivri Açıkları (Marmara Denizi - İstanbul) 40.8423 / 28.2817 19.4 2.1 04:14:12 Kabağaç-Sarayköy (Denizli) 37.9357 / 28.8032 18.1 1.0 03:57:17 Marmara Denizi 40.8468 / 28.2898 10.1 1.9 03:01:44 Otmanlar-Köyceğiz (Muğla) 37.0402 / 28.9492 5.5 2.1