Kocaeli'nde çocuklarını boğarak öldüren baba hakkında yeni gelişme!

Kocaeli'de yaşları 10 ve 13 olan 2 çocuğunu boğarak öldüren Murat R.'nin ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi. Sanık savunmasında, çocuklarına ayakkabı almak için evden çıktığını ve sonrasını hatırlamadığını söyledi. Mahkeme heyeti, geçen celse sanık için istenen cezai ehliyeti raporunun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi 23 Mart 2023'te korkunç bir cinayetle çalkalandı. Gece saatlerinde 45 yaşındaki Murat R.'nin tuhaf hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri şahsı durdurdu.

Polis; dengesiz davranışlarda bulunup, "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" gibi ifadeler kullanan şahsın Esentepe Mahallesi'ndeki ikametine gitti. Murat R.'nin annesinin evinde yapılan incelemede Beril Yağmur (13) ve Yunus Emre R. (10) isimli kardeşlerin cansız bedenlerini bulundu.

Murat R. gözaltına alınırken, çocukların cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Yapılan otopside çocukların boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Murat R., ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde 5 ay süren tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DURUŞMAYA CEZAİ EHLİYET RÖTARI

Olaya ilişkin açılan davanın 2. celsesi Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya taraf avukatları katılırken, sanığın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Mahkeme heyeti, geçen celse sanık için istenen cezai ehliyeti raporunun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

EŞİNİ SUÇLADI

Öte yandan, sanık Murat R. ilk duruşmadaki savunmasında; olayı hatırlamadığını, eşinin kendisine yönelik davranışlarından dolayı psikolojisinin bozulduğunu ve şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını ifade ederek, "Eşim çocuklarımıza, 'bu sizin babanız değil' diyordu. Bir süre sonra çocuklar da birkaç kez öyle demeye başladı.

'ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM'

Olay günü çocuklara ayakkabı almak için evden çıktım. Çocuklar evde uyuyordu, daha sonra çay bahçesine gittiğimi ve polisin yanlarına oturduğumu hatırlıyorum. Polislerle konuştuğumu, annemin evine gittiğimizi, sonra cezaevine geldiğimi hatırlıyorum. 5 ay ruh ve sinir hastalıklarında kaldım, sonra cezaevine geldim. Çocuklarımı öldürdüğümü hatırlamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ÇOCUKLARINA MEKTUP YAZMIŞ

İlk duruşmada, sanığın çocuklarını öldürdükten sonra yazdığı mektup da okunmuştu. Mektupta, "Melek evlatlarım benim. Bu dünyada sizden başka kimsem yok. Ben hem annesiz hem de babasız büyüdüm. Sizi asla kimselere mahcup ettirmem. Sizler meleksiniz. Artık sizi bu kötü dünyanın insanlarına emanet etmeyeceğim.

'BENİM İÇİN MELEK OLARAK YAŞAYACAKSINIZ'

Ben sizi almadan yaşamam. Sizlere asla babasızlığın acı gününü yaşatmam. Dolandırıldım, annenizle aramızda maddi olarak hep kavga vardı. Sizlerden ayrılmak benim için ölüm gibi geliyor. Sizler benim içimde birer melek olarak yaşayacaksınız. Sizi seven babanız. Sizleri çok seviyorum, onun için sizleri Allah'a emanet ediyorum, varsın ben yanayım" satırları yer almıştı.