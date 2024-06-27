'Kargocu soydu, darp etti' dedi, gerçek bambaşka çıktı! Oscarlık senaryoyu itiraf etti

Antalya'da 'kargocu' olduğunu söyleyen bir kişiye kapıyı açtığını ve o kişi tarafından darp edilip soyulduğunu söyleyen genç kadının oyunu ortaya çıktı. Oscarlık senaryo duyanlara 'pes' dedirtti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ikamette hırsızlık ve darp olayı ihbarı alan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve sağlık ekipleri harekete geçti. Kapıyı çalan ve 'kargocu' olduğunu belirten maskeli bir kişinin kendisini darp ettiğini ve evdeki altınları çaldığını söyleyen Ayşe Demirtaş, hırsızın kendisini 1,5 yaşındaki kızıyla tehdit ettiğini iddia etti.

Genç kadın ifadesinde evde 1,5 yaşındaki kızıyla birlikteyken kapının çaldığını, kendisini kargocu olarak tanıtan kişinin kapıyı açar açmaz darp etmeye başladığını, başını duvara çarptığını, çocuğunu kaçırmakla tehdit etmesi üzerine altınların yerini söylemek zorunda kaldığını dile getirdi.

Ayşe Demirtaş isimli kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi için hastaneye götürüldü.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yerinin yakınında bulunan güvenlik kameraları incelenirken, kadının tarifine uyan kimsenin sokağa ve ikamete girmediği belirlendi.

Genç kadının hastanedeki tedavisinin ardından götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü'nde olayın ciddiyetinin farkına vardı ve her şeyi itiraf etti.

Demirtaş evde söylediklerinin doğru olmadığını, eşinin bilgisi dışında kredi kartı harcaması yaptığını, korktuğu için eşine söyleyemediğini, bu durumu kapatmak için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

Genç kadın hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.