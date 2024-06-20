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Küçükçekmece'de külçe külçe hırsızlık! Kuyumcudan çalınan altınlar dudak uçuklattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Küçükçekmece'de kuyumcuya müşteri gibi giren şahıs, yaklaşık 2 buçuk milyon lira değerindeki 1 kiloluk külçe altını alıp kaçmaya çalıştı. İş yeri çalışanları kovalamaca sonunda şahsı yakalarken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya müşteri gibi giren şahıs, çalışandan yaklaşık 2 buçuk milyon lira değerindeki 1 kiloluk külçe altını tezgahın üstüne çıkartmasını istedi.

250 METRELİK KOVALAMACA

Altını eline alıp inceliyor gibi yapan şahıs, altınla beraber koşarak kaçmaya başladı. Şüphelinin peşinden koşan iş yeri çalışanları, yaklaşık 250 metre süren kovalamacanın ardından şahsı yakaladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, gözaltına aldıkları şüpheliyi karakola götürdü. Şahsın tezgahtaki altını alıp kaçtığı ve iş yeri çalışanlarının peşinden koştuğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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