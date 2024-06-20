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Filmlere taş çıkartan olay: Hırsızların parası yakıta yetmedi devreye metrobüs girdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Filmlere taş çıkartan olay: Hırsızların parası yakıta yetmedi devreye metrobüs girdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da bir eğlence mekanında Gülşen Ö. isimli kadınla tanışan ve otele giden genç kabus dolu bir gece yaşadı. Genç, aracını çalan kadın ve suç ortaklarına polisle işbirliği yaparak tuzak kurdu. Sonrasında yaşananlar ise film sahnelerini aratmadı. 

İstanbul'da Avcılar'da meydana gelen olayda, bir eğlence mekanına giden U.B., Gülşen isminde genç bir kızla tanıştı. Birlikte eğlenen çift ardından mekandan çıkarak Küçükçekmece'deki bir otele gitti.

Aracını otelin önünde park eden U.B. ardından kızla beraber içeriye girdi. Çift içeride bir süre vakit geçirdikten sonra U.B. duş almak için banyoya girdi. O esnada harekete geçen kız, U.B.'nin cebinden aracının kontak anahtarını alarak camdan aşağıya attı.

HIRSIZLARA TUZAK KURDU

Anahtarı yerden alan kızın suç ortakları, ardından U.B.‘nin aracını çalarak kaçtı. Bir süre sonra otelden çıkan U.B. aracını göremeyince cebinde kontak anahtarının olmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen U.B., polis ekiplerine ihbarda bulundu. O esnada kız, U.B.'nin yanından ayrılarak uzaklaştı.

Filmlere taş çıkartan olay: Hırsızların parası yakıta yetmedi devreye metrobüs girdi - 1. Resim

Polis ekipleriyle irtibatta olan U.B.‘yi bir süre sonra mekanda tanıştığı Gülşen isimli kız geri arayarak, aracının kendilerinde olduğunu ve 20 bin lira karşılığında geri vereceklerini söyledi. Bunun üzerine polisle birlikte tuzak kuran genç, şahıslarla Küçükçekmece'deki bir kafeteryada buluşma ayarladı.

ARACI BIRAKIP METROBÜSLE GELDİLER

Genç, kafeteryada şahıslarla buluştuğu esnada Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği polisleri içeriye baskın düzenledi. Baskın sonucu kızla birlikte 4 şahıs kıskıvrak yakalandı. Şahısların çaldığı otomobili ise yakıtı bitmesi nedeniyle Şişli'de terk edilmiş halde bıraktıkları ve metrobüs ile buluşma adresine geldikleri ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınan araç ise emniyet otoparkına çekildi.

Filmlere taş çıkartan olay: Hırsızların parası yakıta yetmedi devreye metrobüs girdi - 2. Resim

ŞÜPHELİLER SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Öte yandan emniyette ifadeleri alınan 6 suç kaydı olan Gülşen Ö. (28), M.A.A. (17), 1 suç kaydı olan Sezgin D. (19) ve 4 suç kaydı olan İshak A.'nın (22) adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şahıs, “gasp (yapma)” ve “oto hırsızlığı” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Filmlere taş çıkartan olay: Hırsızların parası yakıta yetmedi devreye metrobüs girdi - 3. Resim

Kağıthane'de bir emniyet otoparkına çekilen araç ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında U.B.'ye teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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