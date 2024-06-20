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Sultangazi'deki yangında mahsur kalan aile son anda kurtarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir binada yangın çıktı. Çatı katındaki yangında dumanlar yükselirken, mahsur kalan ailenin imdadına itfaiye erleri yetişti.

Sultangazi’de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 163. Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sultangazi'deki yangında mahsur kalan aile son anda kurtarıldı - 1. Resim

MAHSUR KALAN AİLE KURTARILDI

Dairede yaşayan 4 kişilik aile Anne, baba ve birisi engelli 2 çocuk evin penceresinde kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da daire de mahsur kalan aileyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen aileye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sultangazi'deki yangında mahsur kalan aile son anda kurtarıldı - 2. Resim

Asya Altun, "Yangın çıkarken arkada bunlar seslendi yangın var diye. Tam 4 tane insan vardı içeride. İtfaiyede yanlış yöne yönlendirilmiş arka tarafa. Yoksa bu tarafta bir saat onlar cayır cayır yanmıştı zaten. Şimdi iyiler çok şükür" dedi.

Yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

Sultangazi'deki yangında mahsur kalan aile son anda kurtarıldı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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