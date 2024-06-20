Şarkıcı Victoria Vera Blyth Ankara'da eşi tarafından öldürülmüştü! Arkadaşları konuştu: Dramayı severdi...

Ünlü şarkıcı Victoria Vera Blyth, Ankara'daki villasında iş adamı olan kocası David Thomas Blyth tarafından öldürüldü. Öfkeli eş cinayetin ardından aynı silahla intihar etti. Tüm bunlar yaşanırken çiftin 3 çocuğu da evdeydi. Kan donduran olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Arkadaşları kadının aldatıldığını öğrendiğini söyledi ve ekledi: Victoria, drama sevdiğini ve ilişkiye hayat kattığını söylerdi...

Olay, 11 Haziran günü Çankaya’nın İncek Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, İngiliz Thomas Blyth ile Çekyalı eşi Victoria Vera Blyth’in telefonuna gelen mesajlar sebebiyle tartışma çıktı. Alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Thomas Blyth, eşini tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından çiftin cesetleri Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Çiftin 3 çocuğu ise Türkiye’ye gelen yakınlarına teslim edildi.

İNGİLİZ BASINI OLAYIN PERDE ARKASINI AÇIKLADI

Petrol sondaj işleri üzerine faaliyet gösteren şirketin sahibi olan Thomas Blyth, işi sebebi ile 5 sene önce Türkiye'ye yerleşti. Eşi Victoria Vera Blyth ilk zamanlar Ankara'ya gelmek istemedi ve çocukları ile Çekya'da yaşamaya devam etti. Sonrasında kararını değiştiren kadın eşinin yanına gitmeye karar verdi. Ankara'da spor, sanat ve sosyal etkinlikler düzenleyen Victoria Vera Blyth kısa sürede Türkiye'ye alıştı. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da bu cinayetin perde arkası merak konusu oldu. İkilinin otopsi işlemlerinin tamamlandığı öğrenilirken cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başladı.

"PARTİ YAPMAYI SEVERDİ"

İngiliz medyasına konuşan çiftin arkadaşları, Victoria'nın Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduğunu ve çok sık parti yaptıklarını söyledi. Yaşanan olayın şokunu hala atlatamadıklarını dile getiren arkadaşları, Blyth'nin eşinin kendisini terk etme planlarını bulmuş olabileceğini ya da kendisini aldattığını öğrenmiş olabileceğini söyledi.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan ve çifti yakından tanıyan Sheena ve Tony Lumsden çifti; "Victoria kızım gibiydi. Çok büyük bir şok içindeyiz. Sürekli onu düşünüyoruz" ifadesini kullandı. Lumsden çifti konuşmasında Thomas Blyth'nin uyuşturucunun etkisinde olup olmadığından şüphelendiklerini de dile getirdi.

"ALDATILDIĞINI ÖĞRENDİ... DRAMA SEVDİĞİNİ SÖYLERDİ"

Öte yandan Çek medyasına konuşan arkadaşları da Victoria'nın bu yazı eşinden ayrı geçirme planları yaptığını ortaya koydu... Çek gazetesi Blesk'e konuşan Victoria'nın bir arkadaşı, "Victoria, sürekli olarak aldattığını öğrenmişti ve eşini çok kıskanıyordu. Thomas'ı ayrılmakla tehdit etmişti. Onların ilişkilerinde gerilim sürekli vardı. Victoria, drama sevdiğini ve ilişkiye hayat kattığını söylerdi" yorumunda bulundu.

VİCTORİA VERA BLYTH KİMDİR?

Victoria Vera Blyth, 1984’te Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde doğdu. Babası Çek, annesi Namibyalıydı. 1998’de ailesiyle Çekya’ya döndü. Müzik eğitimi aldı. 2004’te “Killing Me Softly” (Beni Usulca Öldürüyor) adlı ilk albümünü çıkardı. 2006’daki ikinci albümünün ardından iyice meşhur oldu. Ödüller aldı, uluslararası magazin dergilerinde haberleri çıktı, Slovakya, Japonya ve Güney Kore’de konserler verdi. 2009’da ilk çocuğu doğdu, kocası David’in adını verdiler.