Ankara'da şoke eden cinayet! Victoria Vera Blyth'i iş adamı kocası öldürdü, evde 3 çocuk vardı...

Ünlü sanatçı Victoria Vera Blyth, Ankara İncek’teki villasında eşi David Thomas Blyth tarafından öldürüldü. Öfkeli koca daha sonra aynı silahla intihar etti. Türkiye'nin konuştuğu bu olayla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Her şey Victoria'nın telefonundaki o mesajdan sonra başladı...

Çekya vatandaşı olan 40 yaşındaki Victoria Vera Blyth, ülkesinin sevilen müzik sanatçılarından biriydi. Kökeni Güney Afika'ya dayanan Victoria aynı zamanda komedyendi. Aslen İskoç olan İngiliz vatandaşı 53 yaşındaki eşi David Thomas Blyth ise petrol sondaj işleri yapan uluslararası bir şirketin sahibiydi. Çift işleri sebebi ile zaman zaman birbirlerinden ayrı kaldı. David genelde yurt dışında işleri ile meşgulken Victoria ise Prag'da çocukları ile birlikte yaşıyordu.

"ÇOCUKLAR BÜYÜYOR VE BİR BABAYA İHTİYAÇLARI VAR"

Hürriyet'te yer alan habere göre; Thomas 2019’da Türkiye’de iş yapmaya başlayınca Victoria bir süre daha Prag’da kaldı. Bu süreçte Çekya’daki bir gazeteye röportaj veren kadın “Arada sırada kocama (Ankara’ya) uçuyoruz. Çocuklar büyüyor ve bir babaya ihtiyaçları var. Çocukların iyiliği için (Ankara’ya taşınma dahil) tüm seçenekleri değerlendirmeliyiz” diyordu.

GERGİNLİK İKİSİNİN ÖLÜMÜ İLE SON BULDU

Daha sonra da çocuklarını alıp Türkiye’ye geldi ve eşinin yanına, Ankara’ya yerleşti. Victoria Ankara’da spor, sanat ve sosyal organizasyonlar düzenlemeye başlayıp birçok farklı etkinlikle öne çıktı. Çift 11 Haziran gecesi bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü öfkeli eş eline aldığı silahla karısına ateş açtı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken David aynı silahla intihar etti. Bunlar yaşanırken evde 3 çocukları vardı.

KAVGANIN SEBEBİNİ ÇOCUK AÇIKLADI

Çocuklardan biri tartışmanın Victoria’nın “telefon mesajları” üzerinden başladığını ve daha sonra, daha da şiddetlendiğini anlattı. Çiftin cenazeleri henüz Ankara’da ve otopsi süreci devam ediyor. En büyüğü 14 yaşındaki üç çocuk ise Victoria’nın Çekya’dan gelen akrabalarına teslim edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması ise devam ediyor.

VİCTORİA VERA BLYTH KİMDİR?

Victoria Vera Blyth, 1984’te Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde doğdu. Babası Çek, annesi Namibyalıydı. 1998’de ailesiyle Çekya’ya döndü. Müzik eğitimi aldı. 2004’te “Killing Me Softly” (Beni Usulca Öldürüyor) adlı ilk albümünü çıkardı. 2006’daki ikinci albümünün ardından iyice meşhur oldu. Ödüller aldı, uluslararası magazin dergilerinde haberleri çıktı, Slovakya, Japonya ve Güney Kore’de konserler verdi. 2009’da ilk çocuğu doğdu, kocası David’in adını verdiler.

TÜRK, ÇEK, GÜNEY AFRİKALI

Victoria, Ankara’ya taşındıktan sonra da boş oturmadı. “Runkara” adlı koşu maratonu organizasyonunu kurdu. Spor, sanat ve sosyal dayanışma üzerine dört ayrı organizasyon daha kurdu. Türkiye - Çekya ilişkilerinin gelişmesi için de gönüllü çalışmalar yaptı. Sosyal medya hesabında kendini “Yarı Türk, yarı Çek, yarı Güney Afrikalı” olarak tarif ediyordu.