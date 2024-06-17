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Sedef Güler cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısı inkar etti ama...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ailesinin günlerdir aradığı Sedef Güler denizden ölü olarak çıkarılmıştı. Talihsiz kızın öldürüldükten sonra elleri ve kollarının bağlandığı daha sonra da halıya sarılarak denizin dibine atıldığı ortaya çıktı. Cinayetin baş şüphelisi Yavuz Güngör isimli şahıs ise dün yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı ifadesinde her şeyi reddetti.

Mimar Sinan sahili geçtiğimiz günlerde korkunç bir olaya sahne oldu. Ailesinin günlerdir haber alınamadığı 24 yaşındaki Sedef Güler’in cansız bedeni denizde balıkçılar tarafından elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı hâlde bulundu. 

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CİNAYET HALININ ÜSTÜNDEKİ FİŞLE ÇÖZÜLDÜ

Asayiş Büro dedektiflerinin olaya ilişkin her detayı titizlikle incelemesiyle genç kızın cansız bedeninin sarılı olduğu halının üzerindeki yıkama fişinden önce halı yıkamacıya ardından da Fırat B. isimli şahsa ulaştı. Cinayetin Beylikdüzü’nde bir adreste işlendiği, şüphelilerin ardından nalburdan zincir alıp Güler’i halıya sardıkları ve sonrasında ayağına ağırlık bağlayarak denize attıkları öğrenildi. Olayla ilgili olarak bir kişi tutuklandı, cinayeti işlediği düşülen Yavuz Güngör isimli şahıs ise kaçtı.

Sedef Güler cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısı inkar etti ama... - 2. Resim

EDİRNE'DE YAKALANDI

Güngör dün Edirne'de bir sınır köyde jandarma istihbarat ekiplerince yakalandı. Edirne İl Komutanlığı ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan şüpheli, Edirne Adliyesine götürüldü. Zanlı burada yapılan işlemlerinin ardından dün akşam İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Sedef Güler cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısı inkar etti ama... - 3. Resim

CİNAYETİ REDDETTİ

Asayişte işlemleri tamamlanan Güngör, ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Güngör'ün emniyetteki ifadesinde cinayet işlediği iddialarını kabul etmediği ileri sürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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