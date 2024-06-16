Denizde ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bulunmuştu! Sedef Güler'in katili sınırda yakalandı

İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde ölü bulunan Sedef Güler'in katil zanlısı, Edirne'de yakalandı.

Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye: Bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar

Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye: Bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar

Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri cinayetle ilişkili olduğu değerlendirilen Yavuz G'yi merkeze bağlı Elçili köyünde yakaladı. Yavuz G'nin uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme gibi 4 suçtan aranması olduğu tespit edildi.

SEDEF'İ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Zanlının sorgusunda "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Yavuz G. adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Sedef Güler'in (24) cesedi, 7 Haziran'da Mimarsinan Merkez Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde bulunmuştu.

Olayla ilgili dört gün önce gözaltına alınan şüphelilerden Fırat B. ve Onur Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti. Şüphelilerden Fırat B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Onur O. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Yavuz G. ile öldürülen Sedef Güler'in beraber bir eve giriş yapması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.