Yan Oda dizisinin yıldızı Başak Daşman evlendi! İşte nikahtan kareler…

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Son olarak Yan Oda dizisinde İlknur karakteriyle izleyici karşısına çıkan Başak Daşman, evlendi. İkinci kez nikah masasına oturan Daşman, törende sade bir elbise tercih etti. Nikahtan kareler ise sosyal medyada paylaşıldı.

Yılan Hikayesi, Bana Şans Dile, Kırmızı Oda, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne gibi birçok projede rol alan ve son olarak Yan Oda dizisinde oynayan Başak Daşman sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

AİLELELER VE YAKINLARI KATILDI

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Başak Daşman, bir süre önce nişanlandığı Onur Altun ile hayatını birleştirdi. Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşen törene çiftin yakın arkadaşları ve aileleri katıldı.

Fotoğraflar daha sonra sosyal medyada paylaşıldı. Çifte sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı.

BAŞAK DAŞMAN KİMDİR?

10 nisan 1981 İstanbul doğumlu. Başta Parmaklıklar Ardında olmak üzere Avrupa Yakası, Çemberimde Gül Oya ve İntikam gibi dizilerdeki rolleri ile bilinir. Oyuncu Sinan Albayrak ile bir süre evli kaldı. Çift 2011 yılında boşandı.