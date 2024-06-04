Mehmet Ali Erbil ekranlara geri dönüyor, Turnike başlıyor!

Kanal D, yaz sezonunda ekrana gelecek programının tanıtımını ‘Yakında’ diyerek duyurmuştu. O programı şovmen Mehmet Ali Erbil’in sunacağı ortaya çıktı. Yeni yayınlanan fragmanda Erbil, “Açıl susam açıl, işte parmağın sahibi geldi” sözleriyle ekranlara döneceğini müjdeledi.

Kanal D’de birkaç gün önce yayınlanan yeni programın tanıtımda tiyatro perdesinin arasından beliren parmağın kime ait olduğu merak konusu olmuştu. İkinci fragmanda gizem çözüldü, parmağın sahibi Mehmet Ali Erbil çıktı.

“PARMAĞIN GERÇEK SAHİBİ MEHMET ALİ BEY”

Daha önce Çarkıfelek, Eyvah Düşüyorum, Passaparola gibi birçok programa imza atan ve “Parmaktan sonra” sözüyle özdeşleşen Mehmet Ali Erbil, yeni programının tanıtımında yine aynı espriyi yaptı. Fragmanda Erbil, “Açıl susam açıl, işte parmağın sahibi geldi. Duydum ki herkes parmağa takmış, size hiç yakıştıramadım. Bu parmağın gerçek sahibi Mehmet Ali Bey’den başkası olabilir mi? Tabii bunda da benim parmağım var. Ama parmak demek ben demek. Yeni değil geri geldik. Coşmak için, eğlenmek için, gani gani vermek için! Ne zaman mı? Parmaktan sonra… Bağcılar’da… Giderken sağda, dönerken solda… Parmağı takip edin” ifadelerini kullandı.

TURNİKE ADLI PROGRAMI SUNACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; uzun zamandır ekranlara dönmek isteyen ve bunun sinyallerini de veren Mehmet Ali Erbil’in ‘Turnike’ adlı programını sunacağı öğrenildi.